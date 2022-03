Storie e sapori tra Grecia e Venezia. Treviso ponte tra culture per una serata levantina

Domani, 22 marzo, a partire dalle ore 18, Casa dei Carraresi ospiterà “Levantina: storie e sapori tra Grecia e Venezia”, una serata dedicata all’incontro, al dialogo e alla reciproca scoperta di sapori e racconti, tra le sponde di Adriatico e Jonio.



A fare da ponte saranno libri e cucina. L’iniziativa, organizzata da MYTH euromed e Fondazione Cassamarca, prevede alle 18, presso la sala convegni, il talk dal titolo “I ponti culturali nel Mediterraneo veneziano”, unito alla presentazione di due libri alla presenza degli autori Giovanni Vale e Patrizio Nissirio.



Giovanni Vale, giornalista, corrispondente dai Balcani per testate internazionali, col suo Repubblica di Venezia, primo volume - dedicato alla Serenissima, da Bergamo a Cipro - di una serie di guide dedicate a Stati scomparsi (Extinguished Countries), oltrepassa i confini attuali per proporre un turismo consapevole, senza barriere e attento alla cultura materiale e immateriale delle comunità locali.



Repubblica di Venezia - Un viaggio insolito tra Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia e Cipro

Repubblica di Venezia è il primo volume della collana Extinguished Countries (Stati scomparsi), una serie di guide di viaggio dedicate a stati che non esistono più. Frutto di centinaia di interviste da Bergamo a Cipro, il libro racconta la storia millenaria della Serenissima attraverso reportage, mappe, foto, illustrazioni e ricette. Seguendo i confini di oggi e quelli del passato, propone un viaggio alla ricerca dell’eredità architettonica, linguistica, gastronomica e culturale che la Repubblica ha lasciato nei “suoi” territori. Cosa c’è di veneziano a Cipro? Perché si cucina il baccalà in Dalmazia? Quali sono le influenze albanesi a Venezia e qual è la storia dei leoni alati di Rovereto? Senza nostalgia o revisionismo, Repubblica di Venezia traccia un percorso documentato e piacevole tra le diverse interpretazioni di un passato comune. È una macchina del tempo tascabile per scoprire l’Europa in un modo nuovo.



Patrizio Nissirio, giornalista dell’ANSA, scrittore, saggista ed esperto di politica estera, responsabile di ANSAmed, il servizio multilingue dedicato al Mediterraneo, nel suo D’Inverno, Venezia (Ensemble Editore), dà vita a un potente esempio di noir mediterraneo con epicentro nella città lagunare, che si posiziona tra il precedente Silenzio e il nuovo libro, in fase di scrittura, della trilogia del commissario Di Giannantonio. A moderare Alberto Cotrona, manager culturale, fondatore di Myth.

D’inverno, Venezia

Il commissario Aurelio Di Giannantonio rientra a Venezia da Roma, sua città natale. Lo aspettano Maria Quaranta, la sua compagna, e l’impegno professionale dei festeggiamenti per il celebre Carnevale. Ma celato da inquietanti maschere, qualcuno sta mettendo in atto una campagna di violenze ed omicidi alla quale il commissario, l’ispettore Spartaco Lo Russo e la sovrintendente Nina Dashwood, appena trasferita da Genova, non sanno dare spiegazione. L’indagine e la caccia ai colpevoli sarà ricca di sorprese, pericoli mortali e riflessioni dolorose sul confine tra giustizia e vendetta. Nel suo nuovo romanzo, Nissirio riporta in scena alcuni dei protagonisti di ‘Silenzio’, ma anche e soprattutto Venezia, vista con gli occhi di tre poliziotti ‘foresti’, che tentano di leggere la misteriosa città lagunare, affascinante quanto chiusa nei suoi segreti. Una città speciale, ma dove Bene e Male, come ovunque, si scontrano, tra canali e calli silenziose; un luogo dove chi viene da fuori rischia di perdersi. Per sempre.



A partire dalle ore 20, presso i locali del ristorante Ai Brittoni, arriva il momento della convivialità e dei sapori, con cibo e vino “senza confini”. Approda a Treviso - per la prima tappa post-pandemia del progetto MedTaste - la celebre chef greca Marina Beska, titolare dell’osteria tradizionale To Tavernaki Tis Marinas, nel cuore della città storica di Kerkyra, capitale dell’isola di Corfù, che realizzerà una cena a quattro mani col giovane chef Andrea Marchesini, per un incontro gastronomico tra le due sponde del “Golfo di Venezia”, tra Adriatico e l’isola dell’Alto Jonio greco, detta anche Perla del Levante.