La mostra “Story Hunters | Jana Machatová & Peter Machata” in progra?mma dal 23 settembre al 22 ottobre 2023 presso la Thereza Pedrosa Gallery, sita in Via Canova 323, Asolo, presenta i più recenti ed inediti lavori degli artisti slovacchi Jana Machatová e Peter Machata.

Per Jana Machatová il gioiello d'autore è percepibile come una sovrapposizione di piani con formulazioni visive che le consentono di narrare storie personali e memorie storiche, mentre per Peter Machata si sviluppa quale forma scultorica a piccola scala.

La ricerca artistica di Jana Machatová si concentra dunque sui ricordi. Spesso lavora con la sua storia personale, prendendo immagini di famiglia o vecchi ritagli di giornali del periodo della dittatura e inserendole in un nuovo contesto. Utilizzando il valore sentimentale delle vecchie immagini, Machatová racconta nuove storie ed esprime le proprie opinioni e idee su temi sociali e politici, spesso riferenti alle donne.



Le ricerche artistiche ed estetiche dei due artisti slovacchi sono completamente indipendenti, eppure nel loro scambio dialettico scoprono il loro comune interesse per la narrazione di storie di vissuto personale e di memoria collettiva, creando opere che risultano essere in totale armonio ed equilibrio.