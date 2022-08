Strada Facendo in festa

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 16 settembre dalle ore 18 Parco dello Storga, zona Orti Urbani (Treviso).



Una festa aperta a tutti per celebrare il Nordic Walking Treviso e inaugurare il nuovo anno sportivo con tante tante novità.

Chi conosce già la tecnica del Nordic Walking potrà sperimentare i nuovi workout benessere, posturale e fitness con i nuovi istruttori. Chi non la conosce potrà finalmente provarla con prove gratuite!



Verrà presentato il programma del nuovo anno: uscite domenicali, nuovi workout, viaggi e week-end.



Si potrà comodamente rinnovare il tesseramento per il nuovo anno sportivo 2022/’23, iscriversi al nuovo ciclo sul Montello e richiedere il materiale tecnico targato Strada Facendo.



Alle ore 20.15 Assemblea straordinaria dei soci e premiazione dei soci più attivi nell’associazione.



La festa si concluderà con un apericena servito dagli istruttori di Strada Facendo.

PROGRAMMA

ORE 18 PROVE NORDIC WALKING

Prove Nordic Walking per chi non lo conosce (Luana, Tiziana, Lauretta)

Assaggi nuovi workout benessere (Greta)

Assaggi nuovi workout fitness (Massimiliano)

ORE 19 PRESENTAZIONE NOVITA’ 2022/’23

Presentazione delle attività previste nel nuovo anno sportivo e dello staff rinnovato

ORE 19.15 PROVE NORDIC WALKING

Assaggi nuovi workout posturali (Anna Maria)

ORE 19.30 PRESENTAZIONE VIAGGI

Presentazione calendario viaggi e week-end per l’anno in corso

ORE 19.45 PROVE NORDIC WALKING

Presentazione progetto “Nordic Walking dal Montello a Cammini” benessere (Chiara, Lauretta)

ORE 19.45 PROVE NORDIC WALKING

Presentazione progetto “Nordic Walking dal Montello a Cammini” aerobico (Fabio, Daniele)

ORE 20.15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA (per i soci)

ORE 20.30 PREMIAZIONE SOCI PIU’ ATTIVI

ORE 20.45 APERICENA