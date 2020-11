Rassegna “Il teatro a casa vostra”: in streaming “Leo da Vinci” e Gli Alcuni

Domenica 22 novembre alle 16,30 il giovane “Leo da Vinci” e i suoi amici sono i protagonisti del nuovo spettacolo in streaming per bambini e famiglie sulla pagina FB del Teatro Sant’Anna di Treviso. Quello proposto dalla compagnia teatrale Gli Alcuni è il 4° appuntamento della rassegna “Il teatro a casa vostra”, che presenta ogni settimana un evento coinvolgente e divertente a cui i bambini possono assistere comodamente da casa, e che possono poi rivedere quando lo desiderano, collegandosi alla pagina del teatro (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro).

Il cartellone dedicato a questo esperimento di streaming teatrale partecipato – un test molto riuscito, guardando i numeri sempre crescenti di partecipazione da ogni parte d’Italia e anche dall’estero – è stato ideato da GLI ALCUNI, è realizzato in collaborazione con ISRE-Istituto Superiore Internazionale Salesiano di ricerca Educativa, per il progetto ALTER-NATIVE DIGITALI ed è finanziato dalla REGIONE DEL VENETO che finanzia l’operazione attraverso il Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 | Asse 1 – Occupabilità – Area Formazione sulla DGR 818 | 4285-0001-818-2020.

“LEO DA VINCI” – Lo spettacolo in programma è molto divertente e vede sul palco due personaggi conosciuti e amatissimi dai bambini: il CAPI (Sergio Manfio, che firma anche la regia) e l’ASSISTENTE (Francesco Manfio), oltre a un inedito Leonardo da Vinci quindicenne insieme ai suoi amici Lisa e Lorenzo (questi ultimi sotto forma di cartoon). Tutti insieme, umani e cartoni animati, sapranno entusiasmare e coinvolgere bambini e ragazzi anche nella modalità “a distanza”.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO: Lo spettacolo è ambientato nello studio di due autori di cartoni animati: il presuntuoso Capo Disegnatore e il suo Assistente. Stanno preparando un nuovo cartoon che ha come protagonista Leonardo da Vinci a 15 anni. Tutto parte dalla frase di Leonardo da Vinci: “Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare”.

Leonardo, genio-ragazzo-sognatore, costruisce una macchina per provare a volare: Botte! Ma da solo anche un genio non si diverte! Lo seguiremo quindi mentre vive incredibili avventure insieme agli inseparabili amici Lorenzo e Gioconda. Gioconda ha bisogno di aiuto perché – a seguito di un incendio – il padre è caduto in miseria e lei è stata promessa in sposa al figlio di un ricco mercante. Leo è generoso, non ci pensa un attimo e decide di aiutarla. Va a Firenze per guadagnare qualche fiorino nella bottega di un pittore. Qui un cantastorie lo mette sulle tracce di un antico tesoro che dovrebbe trovarsi nella stiva di una nave inabissata. Leo progetta e costruisce uno scafandro per provare e recuperare il tesoro. Purtroppo, non sa che anche dei temibili Pirati sono sulle tracce di questo tesoro. Leo li affronta, sembra non farcela, vuole arrendersi ma Gioconda gli dà la forza per non cedere. E quando tutto sembra risolto un nuovo colpo di scena mescola le carte…

Durante lo spettacolo gli spettatori potranno vedere alcune scene del film “Leo da Vinci – Missione Monna Lisa”, definito dalla critica come “Un film appassionante e divertente, che però nel profondo dà una lezione che non conosce età: non smettere mai di inseguire i propri sogni” (Il Secolo XIX).

UNO SPETTACOLO INTERATTIVO CHE INCORAGGIA LA PARTECIPAZIONE DEI PIÙ PICCOLI Anche questo spettacolo – come gli altri della rassegna – è stato recitato e ripreso al Teatro Sant’Anna con 3 cameramen dotati di telecamere in alta definizione. Il video è stato poi editato da Gruppo Alcuni in maniera da divertire il giovane pubblico e stimolare la partecipazione da casa, grazie anche alla presenza dei pupazzi dei fenicotteri Lello e Lella che – durante ogni spettacolo – pongono delle domande al pubblico. I due fenicotteri sono i protagonisti del divertente “gioco a quiz” che interrompe lo spettacolo in alcuni punti. Armati di foglio e penna, i bambini da casa sono invitati a segnare su carta le risposte alle facili domande relative allo spettacolo poste dai due pupazzi . Al termine dello spettacolo i genitori possono scrivere a eventi@alcuni.it dando le loro risposte. Per chi indovina c’è un premio a sorpresa, diverso ogni settimana!

. Al termine dello spettacolo i genitori possono scrivere a eventi@alcuni.it dando le loro risposte. Per chi indovina c’è un premio a sorpresa, diverso ogni settimana! Lo spettacolo “Don Chisciotte”, domenica 15 novembre, è stato seguito da più di 600 persone collegate in diretta durante per tutta la durata dello streaming e al termine sono state inviate oltre 400 mail con una sorpresa per i bambini che hanno partecipato al quiz.

durante per tutta la durata dello streaming e al termine sono state che hanno partecipato al quiz. Il feedback degli adulti che hanno assistito agli spettacoli in streaming, che è stato raccolto grazie ai commenti sotto i post sulla pagina del Teatro Sant’Anna, è estremamente positivo.

Hanno assistito agli spettacoli in streaming bambini da ogni parte d’Italia, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, con la testimonianza costituita da una bella letterina con le risposte alle domande poste durante lo spettacolo che arriva addirittura da Belgrado!