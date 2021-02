Street food italiano, cooking classes con Angela Maci a cookiamo school

Se il momento storico ci impedisce di viaggiare fisicamente, nulla ci vieta di evadere con la mente e con il gusto in altri luoghi meravigliosi.



Siamo nella nostra bella ITALIA: percorreremo tutto lo stivale da nord a sud, dal mare ai monti, addentrandoci nei meandri del nostro vasto, godurioso, a tratti stupefacente street food.



Chi non ha gioito davanti a un arancina, chi non si è consolato con una frittella, chi non ha festeggiato con una mozzarella in carrozza?



Ci sono dei cibi che portano subito felicità, allegria, festa, condivisione. Ebbene la nostra cuoca bolognese Angela Maci ci accompagnerà in questo viaggio coinvolgente alle radici della cucina italiana più verace, semplice, genuina, schietta: la cucina di strada. Per raccontare con passione storie e ricette tutte italiane, ricche di sapore e colore, chi meglio di lei?



Un corso di cucina interamente dedicato allo Street Food italiano, articolato in 3 lezioni serali, che si terranno sempre il mercoledì per l’ora di cena.



Ecco cosa andremo a preparare durante le lezioni:



STREET FOOD DEL NORD ITALIA

mercoledì 3 marzo 2021, ore 19



• El scartosso de pesse frito (il cono di pesce fritto) Veneto

• La piàda (piadina) Emilia-Romagna

• La fainà (farinata) Liguria



STREET FOOD DEL SUD ITALIA

mercoledì 10 marzo 2021, ore 19



• La mozzarella in carrozza Campania

• I supplì al telefono Lazio

• Le pizzette del fornaio



STREET FOOD DOLCE

mercoledì 24 marzo 2021, ore 19



• La crema fritta Emilia-Romagna e Marche

• Fritòe Veneto

• I pasticciotti leccesi Puglia



Le lezioni si svolgeranno online (in diretta Zoom), dalle 19 alle 21.30, con la cena pronta per essere addentata da voi e i vostri eventuali commensali 🙂. Verranno forniti in largo anticipo la lista degli ingredienti e gli step da effettuare prima che la lezione abbia inizio. In questo modo, ognuno dalla propria cucina, potrete degustare le vostre preparazioni, evidenziando nell’immediato eventuali difficoltà nell’esecuzione. Angela sarà felice di risolvere subito ogni vostro dubbio.



*********



QUANDO: il 3 marzo, il 10 marzo, il 24 marzo 2021. Sempre di mercoledì, sempre alle 19 in diretta Zoom.



QUOTA: la quota di partecipazione è di 30 € a lezione ma se ci si iscrive all’intero corso di cucina online in 3 appuntamenti il costo è di 75 €. Ogni appuntamento dura circa 2 ore e 1/2 max. Faremo la spesa e cucineremo tutti insieme, ognuno dalla propria cucina!



ISCRIZIONI: scriveteci una email all’indirizzo cookiamo.scrivimi@gmail.com specificando il corso che volete frequentare: NORD, SUD, DOLCI oppure INTERO CORSO. I posti sono limitati!