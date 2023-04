2^ Strong Frog 2023: dal Sile alla Laguna del Mort

Prezzo non disponibile

La manifestazione è organizzata da Damiano Zornetta. A.L.T.A. Associazione Lagunari Truppe Anfibie sez. di Eraclea – Gruppo Sportivo Militare ARES: Evento Strong Frog 2023, dal Sile alla Laguna del Mort per vivere un’esperienza da lagunare.

Il Gruppo Sportivo Militare Ares – Alta sezione di Eraclea ha organizzato la seconda edizione della gara non competitiva denominata Strong Frog, un evento dove gli amanti dell’endurance si mettono alla prova con discipline spesso utilizzate come modalità di spostamento tipiche dei Lagunari.

L’evento si svolgerà su due giorni, il 22 e il 23 Aprile 2023 (il sabato ore 6 si parte dal Cimitero dei Burci e si arriverà domenica verso le 12:30 alla Laguna del Mort.), suddivisi in tre modalità di spostamento: a nuoto (pinnato con fardello/sacca stagna e indossando la muta), a piedi (con zaino) e in kayak (con bagaglio a bordo). Si partirà dal cimitero dei Burci sul Sile fino alla Laguna del Mort a Eraclea, seguendo il corso del Sile, del Taglio del Sile, del Piave Vecchia e del Piave, con pernotto in tenda ad Eraclea.

Con la collaborazione dell’associazione Fisa – Treviso sarà fornito l’adeguato supporto ai partecipanti in tutte le fasi della manifestazione.

L’evento si svolgerà con il patrocinio del Parco del Sile, dei comuni di Silea, Casier, Musile del Piave ed Eraclea.

