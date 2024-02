𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨, 𝟎𝟏/𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐞𝐯𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, anteprima

????? ??? ?? ???????? ???????

??/????? ??????????

anteprima

Di e con Gianmarco Busetto e Massimiliano Giolo

pianoforte e suoni di Massimiliano Giolo

audio e luci di Marco Duse



La resa pubblica di un processo creativo puรฒ essere essa stessa definita arte?

????????? ??????? e ???????????? ?????, provano a rispondere a questa domanda, tornando a collaborare dopo 10 anni e intrecciando voce e suoni. In questo periodo, hanno scritto, annotato, appuntato, e ora restituiscono, in una serie consequenziale di performance, lโ€™evoluzione delle loro incompiute. Saremo coinvolti in un rito scenico di condivisione collettiva di unโ€™opera in divenire rappresentazione dopo rappresentazione.



????????? ???????, poeta, drammaturgo, regista e attore. Fondatore della compagnia teatrale Farmacia Zooรจ. Autore e interprete di molte performance e spettacoli teatrali, per i suoi lavori ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali. Tra le sue raccolte poetiche Metti un giorno una bella Signora, Le usanze dei rivoluzionari ai tempi del coma, La pelle o la devozione all'anima e Anche le anatre d'allevamento migrerebbero d'altronde in autunno. Il suo ultimo spettacolo, Le Villeggiature, racconta di dignitร e di malattia mentale.



???????????? ?????, compositore, pianista, polistrumentista e filosofo. Alterna collaborazioni che spaziano dal mondo della classica a quello synthwave. รˆ coautore con Gianmarco Busetto del recital per voce e pianoforte Anche le anatre d'allevamento migrerebbero d'altronde in autunno.



PRENOTAZIONI A kaliscopio.teatro@gmail.com