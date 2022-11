Study Visit in Labomar con Treviso Creativity Week 2022

La seconda tappa della Treviso Creativity WEEK 2022, martedì 8 novembre dalle ore 16.30, ci vede impegnati in una visita guidata all’interno dello stabilimento produttivo e un incontro con il management, con cui andremo a scoprire “LABOMAR SpA” a Istrana (TV) in Via Fabio Filzi, 55.



Labomar è una società internazionale specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Il sistema aziendale fondato sul benessere e la cura delle persone, sull’attenzione alla sostenibilità, all’ambiente e alla comunità, le ha consentito di diventare Società Benefit.



PROGRAMMA

16:30 - 16:45 registrazione;

Visita allo stabilimento produttivo;

Incontro con il management per approfondire le iniziative di LABOMAR nell’ambito della ricerca, dello sviluppo e della sostenibilità;

Chiusura dei lavori e Q&A.



(Posti limitati a 25 persone).