Sul calar della sera - Convivio d'Estate

Venerdi 19 luglio, serata che coinvolge 20 produttori di Valdobbiadene, ognuno di essi vi racconterà del proprio vino rifermentato, esaltando quel sapore della tradizione tipico della nostra terra: il Colfondo. Inoltre, Francesca di Wine Governo, distribuzione di vini veneti, vi porterà a conoscere altri rifermentati, nuove proposte interessanti da degustare e scoprire. Siete curiosi?



Per tutta la serata potrete accompagnare i vini con le portate gourmet create con maestria da Locanda Solagna di Vas e il ristorante Salis di Santo Stefano! Due ristoranti che con sapienza ed eleganza sanno interpretare il nostro territorio. Non vi resta che lasciarvi trasportare tra i banchi degustazione, sotto un cielo di stelle, dalla musica delicata e swing dei Jim Jam e dal clima vivace dei rifermentati! L’evento non richiede la prenotazione, garantito anche in caso di pioggia.



Le aziende: Barichel, Bastia, Bival, Ca’Salina, Caneva da Nani, Casa Coste Piane, Cantina Borgomarche, Gallina Claudio, Geremia, Ghizzo Luigi, Le Masiere, Monban, Pecol Longo, Riva Calistro, Rive del Bacio, Romolo Follador, Ruge, Simone Follador, Valdivina.



Sabato 20, cena a base di gnocchi fatti in casa dalle signore di Santo Stefano, proposti con 4 diversi condimenti.

L’evento richiede la prenotazione, garantito anche in caso di pioggia





PREZZI

Venerdì 19 luglio

Biglietto ingresso unico al costo di 30 euro comprensivo di calice, 2 piatti ristorante e degustazione libera dei produttori (non è necessaria la prenotazione). Potete trovare le prevendite presso Salis Ristorante Enoteca e Locanda Solagna o acquistare il biglietto la sera stessa dell'evento.



Sabato 20 luglio

Cena gnocchi 30 euro (prenotazione necessaria).

info: +39.335.547.24.33

info@terredisantostefano.it