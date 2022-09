Sul Sile si legge 2022

Si veste d’autunno quest’anno la rassegna letteraria annuale di Casale sul Sile dal titolo “Sul Sile si legge" giunta ormai alla sua X edizione. Tre le serate in programma per il prossimo ottobre, frutto della collaborazione fra la Biblioteca comunale, l’assessorato alla Cultura e l’Associazione Mens Civica.

Primo appuntamento venerdì 7 ottobre con Alice Basso, ed il suo Una stella senza luce, che ci porterà alla scoperta, con la simpatica ironia dell’autrice, di una nuova verità nascosta della Torino degli anni ’30, grazie all’esuberante e curiosa protagonista Anita.

Secondo appuntamento venerdì 14 ottobre con Maurizio Zenga ed il suo Mi ha salvato la matita, che vestirà di entusiasmo la serata in un racconto a più voci e, in un dialogo fra diverse forme d’arte, si farà interprete della passione che ha animato i suoi anni di insegnamento.

Terzo appuntamento venerdì 21 ottobre con Sonia Aggio ed il suo Magnificat. La giovane autrice segnalata

più volte dalle giurie di diversi premi letterari, ci condurrà nel Polesine colpito dall’alluvione del 1951 attraverso le atmosfere fosche che accompagnano la storia e le emozioni di due giovani cugine.

Tutte le serate si terranno presso l’Auditorium di Casale sul Sile alle ore 20.30 (ingresso pedonale da via Roma presso la Biblioteca comunale).

Occasioni da non perdere quindi per chi vuole dare voce alla cultura.



Per informazioni: biblioteca@comunecasale.tv.it – tel. 0422 84523