Sulle tracce del tenente Berry

Escursione naturalistica tra bucolici pascoli, antiche casere in pietra e boschi lussureggianti. Lungo il percorso saremo accompagnati da vedute incantevoli sulla pianura, fino alla laguna, e sulle Prealpi, fino alle Dolomiti.



Incontreremo un poetico albero solitario che si staglia contro il cielo ed è visibile dalla pianura.



Vi porteremo sul monte Pizzoc, ai confini della Foresta Cansiglio, lungo i sentieri percorsi dal tenente Berry, luoghi di interesse storico oltre che naturalistico.



RITROVO: ore 9.00 al parcheggio vicino al cimitero di Fregona (TV), successivo spostamento con l'auto per circa 20'.



DURATA: 5 ore circa



LUNGHEZZA: 9 km



DISLIVELLO: moderato (circa 500 m di dislivello)



COSTI: 20 euro adulti, 10 euro ragazzi tra i 17 e i 6 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.







OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)



CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com







NOTE TECNICHE: Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, scarpe adatte a suolo accidentato, giacca antivento, cappellino per il sole, bastoncini da trekking caldamente consigliati. Zaino con pranzo al sacco, snack ed abbondante scorta d’acqua al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE



I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.