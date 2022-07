Una giornata in compagnia dei Sumeri al Parco del Livelet

Non solo preistoria al Parco Archeologico Didattico del Livelet. Domenica 31 luglio, infatti, il Livelet dedicherà una giornata alla scoperta dei Sumeri, la prima grande civiltà urbana della storia. Il laboratorio del pomeriggio porterà i piccoli partecipanti alla scoperta del più antico popolo mesopotamico attraverso la realizzazione di un gioiello ispirato ai ricchi corredi delle tombe di Ur. Durante tutta la giornata, inoltre, si potranno visitare le palafitte sul lago in compagnia degli esperti archeologi del Livelet.

Negli orari di apertura del Parco, inoltre, dalle 10 alle 19, è possibile usufruire dei tavoli picnic e barbecue presenti al Livelet, giocare al parco giochi oppure partire per una passeggiata nel Parco dei Laghi della Vallata o per raggiungere la Panchina Gigante 181. La partecipazione alle visite guidate e ai laboratori va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue è necessaria la prenotazione scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.