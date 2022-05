Sono aperte le iscrizione per il SUMMER CAMP: THE ACADEMY di Sogno Numero2, associazione di promozione sociale di Treviso, giunto alla 30^ edizione.

Amicizia, autonomia, avventura, conoscenza, esperienza, condivisione: queste le parole per descrivere il campo estivo dedicato a tutti i bambine/i e ragazze/i dai 10 ai 16 anni, che si terrà dal 16 al 23 luglio 2022 in Friuli Venezia Giulia, sull’altopiano Monte Prat, in una struttura autogestita, immersa in un contesto naturale molto ricco.

Si tratta di un soggiorno dove non si propone solo divertimento, ma è un avvincente laboratorio di socialità e di formazione, dove si incentiva nei partecipanti la sperimentazione di sé attraverso pratiche concrete legate all’esercizio della quotidianità e dell’acquisizione di inedite abilità, sempre in collaborazione con l’altro.

Nel progetto sono inclusi il laboratorio filmico, i giochi, la danza, le feste, le escursioni, l’incontro con l'amministrazione del Comune di Forgaria nel Friuli, ed una intensa vita di relazione, dall’alba al tramonto. Viene dunque privilegiata l’esperienza della parola e del confronto fra pari: tale approccio non prevede infatti la mediazione di strumenti quali smartphone, tablet, videogiochi, ecc..



Per saperne di più: 336.656997 / 0422 348101 info@sogno2.it www.sogno2.it.