Summer, l'estate d'inverno @New Age

5 Gennaio 2023

New Age club, Treviso

Perché aspettare Giugno, se puoi vivere 4 ore d’estate 6 mesi prima?

Summer è la prima festa che ti fa vivere l’estate in inverno!

Ai primi 200 ingressi, un paio di occhiali da sole in OMAGGIO

Prevendite limitate a 5€ su: ticketsms.it/it/event/GTGdsA5x

~~~~~~~~~~~~~~~

Vamos a la Playa dei Righeira, 50 Special dei Lunapop, Ferrari di James Hype, Riccione dei Thegiornalisti, Summer di Calvin Harris, Chiquetere di Paskman, What is Love di Haddaway, California dei Phantom Planet, Free From Desire di Gala, Can’t Hold Us di Macklemore, Nera di Irama, Abbronzatissima di Edoardo Vianello e molte molte altre…

Preparatevi inoltre a scatenarvi con tutti i balli di gruppo da villaggio turistico nel nostro “MOMENTO FERRAGOSTO”!

Special guests:

• Ragazzo del Coccobello

• Istruttrice di Acquagym

~~~~~~~~~~~~~~~

Il pavimento del New Age sarà ricoperto d'erba

Lo stage sarà allestito con gonfiabili e palloni da spiaggia che lanceremo in pista e vi innaffieremo dal palco con pistole d’acquaGIN

Dress code: abbigliamento estivo

Sono consentiti: costume / braccioli / pinne e maschere

Solo per l’occasione, SUMMER BAR dedicato!

Oltre alla nostra drinklist, potrete scegliere tra i seguenti cocktails estivi:

• Mojito

• Caipirinha

• Caipiroska

• Sex on the beach

La cosa bella di questo party? Durante le nostre 4 ore d’estate non ci saranno zanzare!

La cosa brutta? Non ci sarà il gelato e nemmeno l’anguria

~~~~~~~~~~~~~~~

Volete prenotare un tavolo

Anzi, scusate, volete prenotare un ombrellone

Ci sono a disposizione 7 ombrelloni

Se siete un gruppo composto da più di 4 amici e volete un posto garantito a bordo piscina... ehm... pista, potete riservarne uno scrivendo a: bit.ly/NewAgeWhatsapp

~~~~~~~~~~~~~~~

Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni

Scattati la foto ricordo della tua estate con il nostro photobooth pHNeutro presente in serata

www.phneutro.it

Non dimenticare di taggarci nelle tue Instagram Stories! @newageclub

~~~~~~~~~~~~~~~

Summer è una produzione Suonica

www.suonica.it

New Age club

Via Tintoretto, 14 • Roncade (TV)

www.newageclub.it