Summer party

Stanco di fare la fila per andare al mare di domenica? Non ti preoccupare, abbiamo noi la soluzione!

Domenica 6 agosto, a partire dalle 17:00, vi aspettiamo con i vostri bambini per un pomeriggio ricco di attività e di divertimento. Insieme ai ragazzi dell’animazione, i vostri bambini parteciperanno a una caccia al tesoro allestita nel nostro meraviglioso parco, affrontando delle sfide per vincere piccoli premi. Oltre a tutto ciò ci saranno zucchero filato, palloncini, bolle di sapone e tanto altro.

Non potete perdervelo.

Ah si, l’entrata è libera

Per fini organizzativi è necessaria la prenotazione.

Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni, puoi contattarci al

340 6955820 o via mail

info@ristorantedadomenico.it

Ricapitolando:

Quando? Domenica 6 agosto

A che ora? A partire dalle ore 17:00

Prezzo? ENTRATA LIBERA

Dove? Ristorante da Domenico, via del Fante, n. 19, Lovadina di Spresiano (TV)

Rinviato in caso di maltempo

Prenotazione obbligatoria