Summer Party con Eva Henger e Amandha Fox

Con l’obiettivo primario di confermare il New 1000 Lire Lap Dance di Preganziol (Treviso) come luogo ideale dove trascorrere il tempo libero all’ insegna dell’ottima musica e della trasgressione più raffinata sul consolidato modello dei templi del divertimento europeo, Venerdì 2 e Sabato 3 giugno p.v. si celebrerà il “ Summer Party ” . Un vero e proprio marchio di fabbrica per gli amanti della night life veneta i quali con l’estate alle porte sono invitati ad assistere all’ ennesimo appuntamento ( ad appena quattro giorni dal successo della seconda edizione della fiera dell’adult entertainment denominata“Veneto Sex“) con una ospite del calibro della show girl ungherese EVA HENGER ( Sabato 3 giugno ) reduce dalla partecipazione da protagonista ( insieme al grande Maurizio Mattioli ) del film - commedia “ Tic Toc “ presentato recentemente al secondo “Festival Internazionale del Cinema di Napoli ”. NON SOLO STELLA DEL CINEMA A TRE X - Al “Summer Party“ ci sarà anche la madrina della seconda edizione di Veneto Sex la Venere polacca Amandha Fox anche essa reduce dal successo planetario di «Malati Malati », un brano dal sapore esotico cantato e animato da Ciccio Merolla coi cori di Carolina Franco che si è trasformato in un inno tanto da essere intonato in tutte le migliori discoteche d'Italia e al Maradona Stadium, specie dopo che spontaneamente Maria Esposito ( la Rosa Ricci di «Mare fuori» ) uno dei personaggi più amati della serie tv , attraverso un Tic Toc ha reso famoso il brano di che trattasi cantandolo con labiale fuori sincrono. Ma venerdì 2 e sabato 3 giugno al New 1000 Lire ci sarà anche la bellissima e sensualissima Pink’o Girl Lisa Amane unitamente alle sexy star - cantante Cora Keit . Questo format "Summer Party “ è stato curato personalmente dal titolare Vito Massimo in collaborazione con la Mimmo Pavese Management e la Moa Star di Roma : pubblico adulto, tante belle resident star , uomini e donne rigorosamente eleganti e un intrattenimento di alto livello. Da poco più di due anni , le serata di Gala del New 1000 Lire di Preganziol ( Treviso ) si vanno affermando come fra i più esclusivi e ricercati del Veneto .