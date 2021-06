Per gli amanti dei dolci, una cooking class dedicata ai dessert estivi.



Mercoledì 16 giugno, la nostra appassionata cuoca Angela Maci, ci svelerà i trucchi per preparare queste stellari sweets ricette:



• New York Cheese Cake alle ciliegie

• Clafoutis alle pesche

• Mousse al cioccolato e sale di Cervia



Non vediamo l’ora di affondare i nostri denti su queste goloserie!



*****************

ANGELA MACI: classe ’78, bolognese di nascita, trevigiana di adozione. Cuoca, sommelier, maestra del gusto e dell’accoglienza. Nasce come Sorella in Pentola nel 2010, aperto con la sorella Chiara Maci e al tempo foodblog di grandissimo successo. Ora continua a raccontarci storie genuine all’insegna del buon cibo, con il suo progetto Storie Buone. Per lei la cucina è colore, semplicità, amore e rispetto. Dal 2016 collabora costantemente con la scuola di cucina COOKiamo.

*****************



SUMMER SWEETS. Dolce Cooking Class con Angela Maci



QUANDO: mercoledì 16 giugno 2021, dalle 20.00 alle 22.30 ca



DOVE: in OFFICINA, lo spazio ad alto tasso creativo in Via Fontane 87A, Villorba (TV)



COSTI: visibili sul sito di COOKiamo a questo link https://wp.me/p2ZSYz-1d5



INFO E ISCRIZIONI: COOKiamo – Hat Studio, fino ad esaurimento posti (massimo 16 partecipanti a serata). La prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati! Giorgia 347.9780123 cookiamo.scrivimi@gmail.com

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...