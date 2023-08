Combinazioni Festival - #sunflowerexperience

performance di danza di e con Lucrezia C. Gabrieli

autori Lucrezia C. Gabrieli e Giacomo Calli

produzione Anghiari Dance Hub



#sunflowerexperience è la declinazione di una ricerca su Vincent Van Gogh che si concretizza attraverso una proposta di arte performativa, sonora ed esperienziale, per spazi non teatrali. I partecipanti all’evento, indossando delle cuffie bluetooth, saranno immersi in un luogo pubblico, ma potranno viverlo in una modalità intima, protetti dal mondo esterno. Pur stando in uno spazio limitato, potranno esplorarlo con grande libertà.



Prenotazione consigliata: prenotazioni@combinazionifestival.it / 3454813756



In caso di maltempo, la performance verrà rinviata a domenica 24 settembre



Evento in collaborazione con Operaestate Festival Veneto / Comune di Bassano del Grappa



---



Lucrezia Gabrieli è una danzatrice, performer e coreografa italiana. Dal 2018 ad oggi crea performances e spettacoli per il teatro e per spazi urbani o naturali. In questi ultimi anni, all’insegnamento della Danza Contemporanea, Classica e Improvvisazione accosta un’originale produzione artistica, continuando ad alimentare l’interesse e la curiosità per l’interdisciplinarietà, il corpo e la relazione con gli altri.