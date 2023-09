La cantautrice folk punk Sunny War per un'unica data italiana al Corner Live

Sunny War, chitarrista e cantautrice nativa di Nashville, sarà in Italia in un’unica occasione per presentare il nuovo album Anarchist Gospel domenica 29 ottobre 2023 al Corner Live di Mareno di Piave (TV).

«Sento che ci sono due lati in me: uno è molto autodistruttivo, l’altro cerca di bilanciare il primo per mantenere le cose in equilibrio». Questo conflitto è al centro del suo quarto album, l’eclettico e innovativo Anarchist Gospel, che documenta un momento in cui sembrava che il lato autodistruttivo stesse per prevalere. «Ognuno di noi è una bestia che fa del suo meglio per essere buono. Questo è essere umani. Non sei veramente buono o cattivo. Stai solo cercando di rimanere tra queste due cose, e probabilmente stai facendo un lavoro di merda. E va bene così, perché siamo tutti solo dei mostri.»



Le emozioni estreme possono rendere questa battaglia ancora più pericolosa, ma da queste esperienze Sunny ha dato vita a una serie di canzoni che attingono a una gamma di idee e stili: gospel estatico, country blues polveroso, folk riflessivo, rock and roll travolgente, perfino esperimenti d’avanguardia in studio (come il collage di voci che chiude Shelter and Storm). Sunny li fonde insieme in una potente dichiarazione di sopravvivenza, dimostrando di essere una cantautrice che non indulge in banalità confortanti e una chitarrista altamente innovativo che utilizza riff grandioso in ogni canzone.



Questo è lo stile che Sunny ha affinato per gran parte della sua vita, almeno da quando ha preso le prime lezioni di chitarra e si è innamorata della musica. «Da bambina ero ossessionata dagli AC/DC e amavo i gruppi anni ’80 come i Mötley Crüe. Più tardi sono entrata in fissa con Bad Brains, Minutemen e X.» Fedele all’etica punk, la sua prima band, gli Anus Kings, faceva musica con tutto ciò che aveva a portata di mano, ovvero chitarre acustiche. Questa particolarità li messi in risalto rispetto agli altri gruppi di Los Angeles di quei tempi, e oggi Sunny è un tipo raro di artista roots che allo stesso tempo fa una cover dei Ween e riesce a inserire un riferimento ai Crass in una sua canzone (come succede in Whole). «Non faccio musica pensando a un pubblico con radici tradizionali. Mi piace la musica strana, la musica da outsider, come Daniel Johnston e Roky Erickson.»



Prenotazioni: 0438 30070