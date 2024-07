Dal 12 al 27 luglio 2024 torna Suoni di Marca Festival a Treviso. Come da tradizione, l’estate trevigiana si tinge di musica e le Mura storiche della città sono pronte a diventare ancora una volta il cuore pulsante di una delle manifestazioni italiane più longeve di sempre. Un festival pensato per un pubblico di tutte le età, con una grande proposta che varia dall’intrattenimento alle zone relax accessibili a tutti, dalla musica live e i dj set sui palchi San Marco, Caccianiga e Santi Quaranta agli stand della Mostra-Mercato e del Percorso del Gusto, fino all’Area Bimbi.

«Suoni di Marca fa ormai parte del patrimonio culturale di Treviso ed è anche per questo che, con orgoglio, siamo al fianco di questa iniziativa che ogni anno trasforma le nostre mura in un palcoscenico internazionale, un luogo dove la musica unisce persone di ogni età e provenienza. – Commenta Claudio Alessandrini Direttore Generale di CentroMarca Banca, sponsor del Festival – È un evento dove la musica si fonde con la cultura, la tradizione e le eccellenze del territorio, una manifestazione che va oltre il concetto di festival in quanto potente strumento di unione e creazione di comunità. Un'occasione per creare valore aggiunto e per promuovere il benessere e la sinergia tra persone, famiglie e territorio, valori che per CentroMarca Banca sono da sempre fondamentali.»

Tutto questo rispecchia l’impostazione delle edizioni più recenti della kermesse ma con una sostanziale differenza rispetto alla precedente: non ci saranno più concerti “a biglietto”. Tutte le serate di Suoni di Marca 2024 sono infatti a ingresso libero con contributo responsabile per poter accedere all’intera area, compresa quella dei palchi. Un piccolo gesto per supportare simbolicamente i grandi costi organizzativi, di sicurezza e pulizia tenuti dal Festival dopo un lungo periodo di ripresa per quanto riguarda la musica dal vivo e più in generale gli eventi aggregativi. Un gesto di grande valore per una delle manifestazioni cittadine simbolo a livello nazionale.

Suoni di Marca è da sempre attento a ridurre il proprio impatto ambientale: attenzione e cura per il territorio hanno sempre caratterizzato la kermesse e la vincente e ormai storica collaborazione con Contarina. Un grande lavoro di squadra che ormai da diverse edizioni consente di superare il 90% di raccolta differenziata, grazie all’impegno attivo ed efficiente di oltre cento giovani volontari che vengono formati da Contarina per dare supporto alla corretta gestione dei rifiuti e per garantire la pulizia e il presidio dell’area del festival per l’intera durata dell’evento grazie anche alla presenza dei vari EcoPunti dislocati lungo tutta l’area del festival.

«Ricordiamoci che separare e differenziare i rifiuti è un gesto potente, una dimostrazione di consapevolezza: una piccola azione che, se fatta da tante persone, porta a grandi cambiamenti. La proficua collaborazione tra Suoni di Marca e Contarina ne è una dimostrazione concreta. Siamo molto contenti di poter contribuire alla buona riuscita di questa manifestazione, che richiama moltissime persone e coinvolge anche numerose realtà locali. Ridurre e riciclare i rifiuti porta vantaggi all’Ambiente e al nostro territorio.» Dichiara il presidente di Contarina Sergio Baldin.

L’affiatamento del gruppo di volontari e l’inclusività nell’accogliere ogni anno nuove persone si rispecchia nell’ambiente familiare che si ricrea durante le settimane della manifestazione. Un’occasione per stare in compagnia, imparare e fare nuove amicizie, non è un caso quindi che col passare delle edizioni questo gruppo sia diventato sempre più numeroso, giovane e popolare anche tra gli studenti che devono avviare la pratica dell’alternanza scuola-lavoro.

Sedici serate ricche di musica e dedicate ai grandi nomi del panorama locale, nazionale e internazionale. Gli ospiti sono sempre numerosissimi e sapientemente distribuiti tra il Palco Caccianiga e Santi Quaranta, su cui si alternano live e dj set prima e dopo i concerti principali, e il Palco San Marco, main stage storico su cui si esibiscono gli headliners. Ce n’è per tutti i gusti, dal rap al cantautorato, dal rock alla musica elettronica arrivando fino all’indie e al folk.

«Se dovessimo riassumere in due parole l’obiettivo della direzione artistica di Suoni di Marca diremmo: qualità e inclusività – dichiara Paolo Gatto, direttore artistico del Festival – Entrambi punti cardinali con cui ogni anno viene costruito il nostro ricco calendario, sempre attento ad accontentare il grande pubblico, ma che non esclude le scelte più curiose e interessanti, mantenendosi al passo coi tempi, dando il giusto spazio a nomi nazionali, internazionali e del territorio trevigiano.»

PROGRAMMA

La linea artistica non cambia, lo si nota già dai primi noti svelati nelle ultime settimane: i Santi Francesi (venerdì 12 luglio), reduci dai successi di X Factor e Sanremo; Valerio Lundini & I Vazzanikki (sabato 13), col loro nuovo spettacolo tra canzoni e gag surreali; il doppio set di Casino Royale e Duo Bucolico (domenica 14); l’ospite internazionale Sophie & The Giants (lunedì 15); Gio Evan (martedì 16), dove la musica e la poesia del viaggio si incontrano; Tango Y Cielo (mercoledì 17), quando le Mura di Treviso diventano una milonga sotto le stelle; Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), il ritorno del grande cantautorato italiano degli anni Novanta/Duemila; gli Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), l’unica data in Veneto della loro tournée estiva; Tony Esposito e Teresa De Sio (sabato 20), due voci iconiche della musica napoletana; Willie Peyote (lunedì 22), il punto d’incontro ideale tra rap e cantautorato impegnato nel sociale; Donatella Rettore (martedì 23), un’icona del pop italiano dagli anni Settanta a oggi; 80 Festival – Radio Company (mercoledì 24) in compagnia di DJ Harry Morry, del vocalist Mauro Tonello e dell’ospite spciale Gazebo; Matthew Lee (giovedì 25), il pianoforte rock ’n’ roll che ha conquistato il mondo; i Planet Funk (venerdì 26), in uno show A/V visionario e coinvolgente; e i Modena City Ramblers (sabato 27), combat folk da ballare e cantare a squarciagola.

L’ultima grande sorpresa del calendario 2024 è la serata di domenica 21 luglio dedicata alla ricca scena trevigiana. The Atom Tanks, Gianluca Mosole Band e Tolo Marton, tre artisti di punta rappresentativi di più generazioni e scuole musicali, dal rock al reggae, dallo ska al blues. I primi, attivi dal 2012 e giunti al loro tour d’addio, hanno lasciato il segno ovunque passassero col loro sound meticcio caratterizzato da un’atmosfera energica e graffiante, sempre carichi come molle per incantare e far ballare. Quello di Giovanni Mosole a Suoni di Marca è il grande ritorno di uno dei chitarristi italiani più rinomati in patria e all’estero. La versatilità con cui Mosole passa tra i virtuosismi fusion e la passione blues che si mescolano con elementi rock, pop, r&b e funky ha permesso al musicista trevigiano di farsi apprezzare da un vasto pubblico, arrivando addirittura ad aprire alcune tappe italiane dei tour di Sting e di Miles Davis. A completare il trittico c’è Tolo Marton, altra grande eccellenza chitarristica nel mondo. Nato a Treviso ma col cuore puntato verso gli Stati Uniti di Jimi Hendrix e il Regno Unito di Cream e Deep Purple, Marton si è guadagnato fin da giovane l’appellativo di guitar hero grazie alle numerose esibizioni nel mondo e incisioni come frontman e turnista. Vinse nel 1998 il Jimi Hendrix Electric Guitar Festival e suonò insieme a importanti artisti di fama mondiale quali Jack Bruce e Ginger Baker dei Cream, Roger Glover, Ian Paice e Don Airey dei Deep Purple, Bobby Whitlock dei Derek and the Dominos e Le Orme a metà anni Settanta e nell’ultimo tour celebrativo.

Una scena locale affermata su più livelli insieme agli astri nascenti nell’underground, la musica locale passa anche per le Mura di Treviso che da diversi anni ha aumentato le esibizioni live affiancando al Palco San Marco i palchi Caccianiga e Santi Quaranta aperti tutte le sere dalle 19.00 col meglio degli artisti emergenti e dj set. Altro esempio lampante dell’attenzione da parte di Suoni di Marca nei confronti del territorio. Continua Paolo Gatto:

«A 34 anni dalla sua nascita, Suoni di Marca, manifestazione precedentemente conosciuta dal 1990 come Randevù, Mura di Not(t)e e Ritmo in Villa, ha assunto una forma ben definita. Consolidata principalmente nell’ultimo decennio come punto d’unione tra le realtà musicali già affermate e quelle che continuamente nascono nel territorio, offre la possibilità agli artisti di esibirsi in uno spazio prestigioso proponendo il proprio repertorio di inediti a un pubblico eterogeneo come quello che solo una grande manifestazione può avere.»

Non solo musica e divertimento ma anche buon cibo, aree relax e artigianato di qualità. Il viale delle Mura si struttura anche per quest’anno tra la Mostra-mercato, mercato etnico con bancarelle di oggettistica, memorabilia e gioielleria, principalmente home-made, ma anche di vestiario vintage e usato, e il Percorso del Gusto. Questo offre una grande varietà di piatti tipici, dalle specialità locali ai gusti da tutto il mondo, dal finger e street food ai ristoranti storici del trevigiano. Dall’aperitivo alla cena, ecco l’elenco completo tra ristoratori: Osteria Sant'Elena, Burger Brothers, La Lampada, Lune Blanche, Galloway, Mania Di Patata, Osteria Toscana, Arrosticino, Focaccia Pugliese, De Gustibus, Lugo di Romagna, Hostaria Alloro; cucina etnica: Taverna Greca, Traditional Serbian Pljeskavica, La Tranquera Maracanà, Thai Ka, Cucina Indiana, Black Angus, The Irish Taste; food truck: Rumori Strani, Elvi’s Food Truck; specialità di dolci: Tiramisù, La Trinacria, Tette delle Monache di Nonna Lucia, Gusti Di Sicilia; e cocktail: Dump, Trevissa, Italian Mule.

Piatti per tutti i gusti, bicchieri per tutte le occasioni e quindi non poteva mancare di certo il buon vino. Astoria Wines rinnova infatti la sua collaborazione con Suoni di Marca dopo la virtuosa partnership avviata nel 2022, portando non solo il suo Prosecco ma anche i vini fermi, bianchi e rossi. L’A.D di Astoria, Filippo Polegato dichiara: «Siamo felici di confermare la nostra presenza al fianco di quella che è ormai la festa d’estate della città di Treviso per eccellenza. E che festa è se non c’è il Prosecco per brindare? Oltre agli spazi per il pubblico, stiamo già preparando una serie di jeroboame personalizzate per gli artisti, che potranno festeggiare in pieno stile trevigiano.» Immancabile infine lo spazio dedicato al baby-sitting, animazione bambini e truccabimbi curato dal gruppo Alì, sponsor partner del Festival dal 2019, con un programma diversificato per ogni serata tra spettacoli, laboratori creativi e giochi elastici.

«Dal 2019 siamo partner di questa meravigliosa manifestazione che colora a suon di musica le calde serate estive della splendida città di Treviso, con l'impegno di salvaguardare e promuovere la cultura e le belle manifestazioni che, come questa, consentono di vivere il nostro territorio valorizzandolo con musica, buon cibo e animazioni. Anche quest’anno gestiremo l’intera Area Bimbi aperta tutti i giorni del festival dalle 18.30 alle 22.30. Tante sono le iniziative pensate per intrattenere chi il festival lo vuole assaporare con l’intera famiglia: dai laboratori alle animazioni, dagli spettacoli teatrali alle bolle di sapone, sempre in compagnia dell’iconica Mascotte arancione a forma di Accento. Porteremo un messaggio di educazione ambientale rivolto alle generazioni che rappresentano il nostro futuro. A loro infatti regaleremo una pubblicazione che abbiamo intitolato "Il mio pianeta: Alberi" che in modo giocoso farà capire ai più piccoli l'importanza del rispetto del nostro patrimonio più grande: la natura. Non mancheranno altri divertenti gadget per tutte le età. La nostra mission da sempre è “Alì Migliora la vita” e crediamo che anche eventi di questo calibro possano contribuire a migliorare la vita di artisti e fruitori.» Sostiene Marco Canella, Direttore Finanziario di Alì S.p.A.

Tra spettacoli, enogastronomia, espositori e aree relax e di babysitting, Suoni di Marca regala sempre un intrattenimento destinato a un pubblico eterogeneo nella consolidata location delle Mura di Treviso tra la Porta SS. Quaranta e la Porta Caccianiga, facile da raggiungere in pochi minuti a piedi da ogni parte della città, grazie anche ai nuovi lavori che hanno visto l’aggiunta di passerelle che collegano i parcheggi al percorso pedonale per facilitare anche l’accesso a carrozzine e persone con difficoltà motorie. Suoni di Marca deve il suo successo alla creazione di un ecosistema indipendente che si aggancia alla città per trarne l’anima, restituendo allo stesso tempo nuova vita.

«Torna la rassegna musicale dell’Estate Trevigiana “Suoni di Marca” con un parterre di artisti imperdibili – sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – come da tradizione la Provincia rinnova la sua collaborazione attraverso il patrocinio e l’inserimento dei concerti nel cartellone RetEventi: musica lungo le mura, le migliori proposte enogastronomiche e le performance dal vivo degli artisti locali e internazionali più apprezzati del panorama contemporaneo sono un mix vincente per coinvolgere famiglie, ragazze e ragazzi di tutte le età, immergendo la città in un’atmosfera di festa e in quell’energia frizzante che l’estate porta con sé.»

Suoni di Marca torna anche quest’anno per la sua trentaquattresima edizione, dal 12 al 27 luglio 2024 sulle Mura di Treviso, patrocinato dal Comune di Treviso, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Treviso, dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Reteventi 2024 ed Estate Incantata 2024 e sostenuto dagli sponsor CentroMarca Banca, Contarina S.p.A., Alì, Astoria, Forst, Camera di Commercio, Ascotrade, Civil e Radio Company, radio partner.

LOCATION

Mura di Treviso

Viale Bartolomeo d’Alviano, centro storico area nord di Treviso Porta SS. Quaranta - Vicolo Caccianiga

LE ATTIVITÀ PER I BAMBINI E LE FAMIGLIE

a cura di Alì S.p.A con Teatro Invisibile

Tutti i giorni dal 12 al 27 luglio, dalle 18.30 alle 20.30

laboratori creativi con Teatro Invisibile

trucca bambini (escluse le sere del 13 e 17 luglio)

Il 12, 13, 20, 22, 23, 24 e 26 luglio dalle 19.30 alle 22.30

Artisti di strada con bolle, palloncini, trucchi di magia e molto altro

PROGRAMMA SUONI DI MARCA 2024 APERTURA FESTIVAL TUTTI I GIORNI ALLE ORE 18:00 INGRESSO LIBERO CON CONTRIBUTO RESPONSABILE

VENERDÌ 12/07/2024 - OUVERTURE

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO SANTI FRANCESI

ALEX THE JUDGE AND THE FORBIDDEN FRUITS

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: THE VENICE ORIENTAL ENSEMBLE

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: LIVREA

22.30 - 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: MYSTIGUY (SPAGHETTI DISCO)

SABATO 13/07/2024

20.00 - 00.00 PALCO SAN MARCO

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI LE ONDE BEAT

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: JACK PERAX

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: TONY GIOIA

22.30 - 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: DJ HOUSTON

DOMENICA 14/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO

CASINO ROYALE FT. MARTA DEL GRANDI DUO BUCOLICO

MR. WOB AND THE CANES

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: PINO(T) & I SOMMELIER

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: BROKEN CLOCKS

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: DJ FRIDAY AKA COOLPLAY

LUNEDÌ 15/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO SOPHIE & THE GIANTS

KING SIZE

KIM BINGHAM

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: LA RAGAZZA DELLO SPUTNIK

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: DOGO’S BLUES BAND

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: RENDEZ-VOUS AU FESTIVAL

MARTEDÌ 16/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO GIO EVAN

OASI

EMANUELE CONTE

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: NICOTINA

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: CLARE

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: STAR ON 45

MERCOLEDÌ 17/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO

TANGO Y CIELO: MILONGA SOTTO LE STELLE SONDER TANGO ORCHESTRA

CARLO CARCANO TDJ

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: FIORE D’ARGENTO SOTTO LE STELLE

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: 3MENDI FEAT. HOT ICE IN CONCERT

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: DJ GUANO CREW

GIOVEDÌ 18/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO LA CRUS

PAOLO BENVEGNÙ OTTODIX

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: ILARIA DENS & ZUZUMATH (PROGETTO GIOVANI)

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: MARMAGLIA - PROGETTO GIOVANI

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: PUTANO HOFFMAN

VENERDÌ 19/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO EUGENIO IN VIA DI GIOIA FEDERICO BARONI

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: JACK LEGANTE

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: EBO’S TRIO

22.30 - 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: FABRIBORG DJ

SABATO 20/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO TONY ESPOSITO

TERESA DE SIO

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: ALTROVE

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: I BREMA

22.30 - 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: LE TESTE SCALZE

DOMENICA 21/07/2024

20.00 - 00.00 PALCO SAN MARCO THE ATOM TANKS

GIANLUCA MOSOLE TOLO MARTON

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: DEVOTION 9

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: LE PICCOLE MORTI

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: AXEL WOODPECKER

LUNEDÌ 22/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO WILLIE PEYOTE

NOVAMERICA

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: MOTIVI PER LITIGARE

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: GUIDO NICOLÈ

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: MAINSTREAM

MARTEDÌ 23/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO DONATELLA RETTORE

AMA SUPREME

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: MURAKAMA

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: SARA ROMANO

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: CUCINA SONORA

MERCOLEDÌ 24/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO RADIO COMPANY ‘80 FESTIVAL MAURO TONELLO

DJ HARRY MORRY OSPITE: GAZEBO

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: DEGHEIO (PROGETTO GIOVANI)

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: TONGUE OUT

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: LA BANDA DELLA LAMBADA

GIOVEDÌ 25/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO MATTHEW LEE

ALFRED AZZETTO KOLLETTIVO STESI

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: MARTA LIBRA

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: MAITEA

22.30 - 01.00 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: ALEX ROMANO

VENERDÌ 26/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO PLANET FUNK

TORTUGA PRESENTS: TIBE & MARK ANTHONY DJ-SET

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: ELMOOR

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: ALIEN DUCKS FROM OUTER SPACE

22.30 - 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: FABIO GERBINO

SABATO 27/07/2024

20.30 - 00.00 PALCO SAN MARCO MODENA CITY RAMBLERS

ANDREA GOZZI E FREDRIQ PELUQUIN PICCOLA ORCHESTRA MDM

19.00 - 20.00 PALCO SS. QUARANTA LIVE: THE CHARLESTONES

19.30 - 20.30 PALCO CACCIANIGA LIVE: POSTER STORY

VINCITORE AREZZO WAVE

22.30 - 01.30 PALCO CACCIANIGA DJ-SET: THE OBSCURE MUSIC CLUB