Suoni di Marca - 80 Festival per i 30 anni di Radio Company

Mercoledi? 24 luglio le Mura di Treviso si immergono nei coloratissimi anni Ottanta con un appuntamento immancabile nel calendario di Suoni di Marca: ‘80 Festival in collaborazione con Radio Company, emittente radiofonica locale leader d’ascolti in tutto il Veneto e Friuli Venezia Giulia e radio partner del Festival.

Un’occasione speciale dato che proprio nel 2024, Radio Company celebra i suoi trent’anni di carriera. Un traguardo importantissimo che merita festeggiamenti con ospiti e soprattutto con un pubblico di grandi appassionati. Le serate di Radio Company si confermano nuovamente appuntamento fisso delle estati nel Nordest, una bellissima occasione, da parte dell’emittente, per avere un contatto diretto coi propri affezionatissimi ascoltatori e per regalare al pubblico eventi e live indimenticabili. La serata del 24 luglio e? guidata dalla voce inconfondibile dello speaker Mauro Tonello e scandita dalla selezione di Harry Morry, a capo della consolle per far ballare il pubblico di Treviso con i successi intramontabili di un decennio iconico. Ad arricchire il tutto, la presenza del mitico Gazebo, artista noto per la hit I Like Chopin (1983), presente sia nel suo omonimo album d’esordio sia nel film cult Vacanze di Natale dello stesso anno, primo cinepanettone diretto da Carlo Vanzina.