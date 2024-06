Suoni di Marca - Duo Bucolico + Casino Royale

Domenica 14 luglio, il primo weekend di Suoni di Marca 2024 si chiude con un doppio live di altissimo livello: il Duo Bucolico, fresco di nuovo album, e i Casino Royale, mostri sacri del crossover all’italiana.

I primi, duo romagnolo con quasi vent’anni di carriera alle spalle e un repertorio di singoli cult dell’indie italiano come Tempi d’oro e Il bevitore longevo. Ad aprile esce Cerbottane, il loro ottavo album che conferma ancora una volta uno stile autoriale “illogico d’avanguardia” pronto per essere portato in giro per la penisola con la leggerezza e l’ironia che da sempre contraddistingue il Duo. Un cantautorato che pesca e si prende gioco dei cliche? di ogni genere musicale, dal reggae al punk, dallo swing all’italo-disco.

La commistione di sonorita? diverse contraddistingue anche l’altra band protagonista della prima domenica sulle Mura di Treviso: i Casino Royale. Attivi dal 1987, i Casino Royale hanno saputo sempre rinnovarsi e sperimentare a partire dagli esordi ska pieno d’energia fino alla consacrazione negli anni Novanta grazie agli album Sempre piu? vicini (1995) e CRX (1997) che presenta elementi hip hop, reggae e rock. Nel 2024 tornano con una nuova formazione che vede la partecipazione anche della cantante e musicista Marta del Grandi con cui hanno da poco pubblicato il singolo Cospiro. Una nuova veste per dei veterani del crossover nostrano, pronti a reinterpretare i loro grandi classici e ad affiancarli a novita? sempre originali e al passo coi tempi. “Non e? mai un de?ja? vu, ma un’immersione nel qui ed ora che dura dal 1987.”