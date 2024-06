Suoni di Marca 2024, torna la serata di tango sotto le stelle

Immancabile anche per questa trentaquattresima edizione di Suoni di Marca la serata dedicata al tango promossa dall’associazione Tango Y Cielo. Mercoledì 17 luglio le Mura di Treviso si trasformano in una grande milonga sotto le stelle, con 400 metri quadrati di pedana in legno per ballare accompagnati dalle note della Sonder Tango Orchestra e del Tdj Carlo Carcano.

La Sonder Tango Orchestra è uno dei nuovi nomi di punta nel mondo del tango e in pochi anni di attività ha già ottenuto una notevole notorietà tra tournée globali e collaborazioni con i migliori ballerini e le migliori compagnie del genere. Seguime si podes è il titolo del loro primo album, uscito nel 2023 e che vede la partecipazione delle voci di Guillermo Fernandez, Martin Troncozo e Federico Pierro, mentre sarà presto disponibile il secondo lavoro in studio. Quella della Sonder Tango Orchestra è una formazione piccola composta semplicemente da violino, bandonéon, pianoforte e contrabbasso ma in grado di rievocare lo spirito argentino dando al tempo stesso una rilettura contemporanea del genere. Alla consolle per il resto della serata il Tdj Carlo Carcano, musicalizador, compositore e produttore di livello internazionale, con una selezione costituita da tandas e cortinas che ripercorrono oltre un secolo di storia del genere.

Il festival

Suoni di Marca si avvicina e i nomi in cartellone sono stati annunciati quasi tutti. Dal 12 al 27 luglio, sedici serate in compagnia dei Santi Francesi (venerdì 12), di Valerio Lundini & I Vazzanikki (sabato 13), dei Casino Royale e del Duo Bucolico (domenica 14), di Sophie & The Giants (lunedì 15), di Gio Evan (martedì 16), di Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), degli Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), di Tony Esposito e Teresa De Sio (sabato 20), di Willie Peyote (lunedì 22), di Donatella Rettore (martedì 23), di Radio Company e del suo 80 Festival con lo special guest Gazebo (mercoledì 24), di Matthew Lee (giovedì 25), dei Planet Funk (venerdì 26) e dei Modena City Ramblers (27 luglio), ma le sorprese non finiscono qui. Sedici serate nel cuore della città con ingresso libero a contributo responsabile per accedere all’area, dove la musica funge da elemento cardine dell’intera manifestazione ma non rappresenta l’unica fonte d’intrattenimento. Tornano infatti anche l’Area Bimbi dedicata ai più piccoli, la Mostra Mercato col suo artigianato di qualità, e il Percorso del Gusto, dove poter fare un aperitivo o cenare tra i molteplici stand di street food con cucina tradizionale da tutto il mondo.