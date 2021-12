Esprimere con i suoni sentimenti e idee: musiche di Mozart, Beethoven, Debussy

Riferire una realtà extra-musicale alle espressioni musicali è forse un procedimento che spesso tendiamo a dare erroneamente per scontato. Di questo problema parla Mozart in un'importante lettera al padre dell'8 novembre 1777, in cui delinea il ponte che mette in comunicazione il mondo reale, il goethiano "fiume del mondo", con quello formale dell'arte. Il Rondò k 511 di Mozart e la Sonata op. 110 di Beethoven in programma, tra gli altri, pongono interrogativi anche in tal senso: quali leggi governano il rapporto tra fatto musicale e rappresentazione della vita?



In concerto a Caffè Caffi per la prima volta Dario Falcone, al pianoforte.



Recentemente diplomato in pianoforte al Conservatorio di Venezia Benedetto Marcello sotto la guida di Massimo Somenzi con il massimo dei voti, la lode e la menzione, Dario Falcone studia composizione privatamente sotto la guida di Daniele Zanettovich. E’ stato selezionato dal M° Maria Grazia Bellocchio per partecipare alla “Call for young performers” 2021-20221 organizzata a Milano da Divertimento Ensemble.



Ha partecipato a diverse iniziative musicali organizzate dal Conservatorio Benedetto Marcello, tra cui l’esecuzione integrale delle sonate di Beethoven e dei Preludi di Debussy. Nel novembre 2018 ha eseguito il Primo concerto per pianoforte e orchestra in do maggiore op. 15 di Beethoven con l’orchestra del Conservatorio. Nel luglio 2021 ha preso parte alla rassegna musicale “Il Marcello suona” organizzata dal Conservatorio.



E’ stato premiato in vari concorsi pianistici nazionali e internazionali di pianoforte e negli anni 2016, 2017, 2020, 2021 ha ottenuto una delle borse di studio del “Premio Giol” organizzato dal Conservatorio di Venezia. E’ risultato vincitore assoluto del 2° concorso di composizione “Giancarlo Menotti” di Spoleto nel 2014 e del 4° concorso di composizione “Arnaldo Fortini” di Assisi nel 2015.



Da sempre interessato ai rapporti tra musica, letteratura e teatro, dopo aver conseguito la maturità classica nel 2019, è iscritto al corso di laurea in Scienze dell’antichità dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Recentemente, l’associazione “A due voci” di Como ha selezionato la sua ricerca Il flauto magico e L’inno omerico a Demetra: il canto della separazione che tenta alcuni confronti tra il capolavoro mozartiano e alcuni aspetti della poesia greca arcaica, presentato a Como il 21 novembre durante il Festival “Parole tra musica e filosofia” congiuntamente all’esecuzione di alcune pagine pianistiche mozartiane.



Per partecipare all'evento, sarà necessaria la prenotazione scrivendo all'email: events@caffecaffi.com oppure prenotandosi in loco presso il caffè. Verrà richiesto il Super Green Pass in entrata e sarà effettuato il controllo della temperatura prima di accedere all'evento.