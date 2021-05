Superbonus 110%: gli esperti chiariscono i dubbi in diretta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una diretta per rispondere ai dubbi di chi vorrebbe beneficiare del superbonus 110% per la ristrutturazione della casa. Vista la mancata proroga, i tempi stringono. E spesso le famiglie hanno difficoltà nel capire a chi rivolgersi. Per questo il gruppo politico-culturale attivo a Villorba da qualche mese ha organizzato una evento di informazione: sarà in diretta su Facebook la sera di Lunedì 31 Maggio, alle ore 21. L'incontro, condotto da Camilla Girasole, coordinatrice di Villorba LAB - Laboratorio di idee, vedrà la partecipazione del Sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, dell'arch. Monica Lenhardy, e del dott. commercialista Nicola Corradini.