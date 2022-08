Cinemaestate 2022 - "Raya e l'ultimo drago"

SUSEGANA: CINEMAESTATE 2022

ATTENZIONE!!! Nuova data per la proiezione di

RAYA E L'ULTIMO DRAGO Regia di Don Hall (II), Carlos López Estrada

MERCOLEDI' 3 AGOSTO 2022 ORE 21.00

Raya, una guerriera forte e coraggiosa che sa usare il kung fu per combattere, decide di partire per un viaggio alla ricerca dell'ultimo drago in grado di salvare il regno.

500 anni fa la nazione di Kumandra univa popoli differenti sotto il pacifico presidio dei Draghi. Finché i Druun, entità malvagie, non si sono diffusi tra gli uomini, agevolati dalla loro cupidigia e discordia, finendo per trasformare ogni forma vivente in pietra. Solo il sacrificio dei Draghi permise all'umanità di salvarsi: il segreto del loro potere è rimasto racchiuso in una gemma magica, unica arma di difesa contro i Druun. Oggi Kumandra non esiste più, divisa tra nazioni belligeranti, che corrispondono ad altrettante "parti" del drago: Zanna, Artiglio, Cuore, Dorso e Coda. Raya, principessa di Cuore, prova a tendere la mano verso Namaari, giovane figlia della regina di Zanna, ma la fiducia in quest'ultima porterà a una terribile disgrazia e al ritorno dei Druun.

Ingresso libero e gratuito (nel limite dei posti disponibili).

Per informazioni: Ufficio cultura cell. 320 4335988.