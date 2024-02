Susegana e il Col della Tombola tra storia e natura

Un’escursione tra i dolci colli di Susegana, lungo un percorso che si snoda tra storia e natura.

Ci incammineremo fino a raggiungere il Col della Tombola, che ci regalerà panorami incantevoli sul Castello di San Salvatore e la pianura circostante. Qui avremo modo di osservare alcune trincee della Grande Guerra e un importantissimo osservatorio austro-ungarico.

Proseguiremo lungo un sentiero che, tra boschi, prati e torrenti, ci condurrà nei pressi dell’abitato di Susegana. Durante il cammino non mancheranno approfondimenti riguardo agli aspetti naturalistici, storici e culturali del territorio.

Un’occasione unica per scoprire questo meraviglioso angolo della Marca Trevigiana.



RITROVO: Susegana (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 5 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 16 per gli adulti. € 10 per i bambini e i ragazzi dai 7 fino ai 14 anni.

LUNGHEZZA: 9.5 km

DISLIVELLO: 300 metri



EQUIPAGGIAMENTO:

pranzo al sacco, abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1,5 lt di acqua a persona, snack, piccolo telo. Consigliati bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3ZTB1RO La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3ZTB1RO