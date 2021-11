Le nuove frontiere della meccanica esplorate grazie a un corso di robotica

Innovare le imprese, con una forte iniezione di tecnologia digitale e nello stesso tempo offrire percorsi di riqualificazione lavorativa. È la doppia sfida che lancia Confartigianato Imprese Conegliano con l’evento formativo "Soluzioni robotiche su misura: dalla robotica collaborativa alla guida robot con visione artificiale 3D". L’appuntamento realizzato in collaborazione con Mitsubishi Electric, fissato per giovedì 4 novembre prossimo alle ore 18:00 presso le Cantine Collalto di Susegana.



“Questa iniziativa – precisa il presidente coneglianese Severino Dal Bo - intende sfatare un mito: che la robotica sia esclusivo appannaggio della grande impresa. Non è così, ormai le tecnologie hanno elaborato proposte adatte per ogni dimensione d’impresa. Un’opportunità da cogliere per il settore della meccanica, che ha nel Coneglianese e nella Marca Trevigiana una terra d’elezione.”



Treviso, con le sue 2.526 imprese della meccanica, è la terza provincia veneta, dopo Vicenza e Padova. Un comparto che nella Marca dà lavoro a 11.226 addetti, il 21% del totale regionale. A fare la parte del leone sono soprattutto la meccanica e la subfornitura, a conferma della vocazione delle piccole imprese. Sono 1.502, quasi il 60% del settore in provincia, con 6.653 addetti. A seguire l’elettronica (331 imprese, 1.240 lavoratori), la carpenteria meccanica (330 imprese, 1.373 addetti), quindi la chimica-gomma-plastica (205 aziende con 1.240 posti di lavoro), infine la carpenteria e serramenti edilizia (158 imprese, 698 addetti). Il settore metalmeccanico in provincia, nonostante le crisi indotta dalla pandemia, ha subito una contrazione marginale: - 1,1%, dato che colloca la Marca Trevigiana al primo posto per resilienza tra le province venete.



«L'introduzione di strumenti robotici - spiega il presidente Severino Dal Bo - può supplire al problema della carenza di manodopera e consentire di ristrutturare le imprese. Il vento di ripresa soffia forte anche in Provincia dove si contano 25 mila posti di lavoro vacanti, 1.580 soltanto nel settore della meccanica.»



«La ripartenza impone nuovo modi pensare l’impresa - sottolinea Dal Bo - La robotica offre un’opportunità imperdibile di trasferire alle macchine alcune mansioni squisitamente meccaniche, destinando le persone, portatrici di know how, a mansioni e ruoli di altra natura. Un doppio valore aggiunto che permette anche alle piccole imprese di crescere nei mercati, in particolare nella ricerca di nuove occasioni di sviluppo.

La robotica oltre a garantire elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, contenendo i rischi di affaticamento dei lavoratori e assicurare alte prestazioni, consente di offrire prodotti di qualità superiore.

Questo corso guarda anche ai lavoratori. Propone opportunità occupazionali in un ambito ad elevata tecnologia, per questo è rivolto in particolare ai giovani che intendono rafforzare la propria professionalità, facendo un vero salto di qualità».



All’incontro interverranno:



Severino Dal Bo, Presidente di Confartigianato Imprese Conegliano

Angelo Zanon, Presidente di Comunità Metalmeccanica e Subfornitura Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

Massimo Steccanella, Sales Area Manager Mitsubishi Electric Factory Automation

Simone Farruggio, Product Specialist Robot Mitsubishi Electric Factory Automation



Ing. Remo Sala, Docente del Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano e Presidente dello Spin-Off del Politecnico di Milano ISS srl