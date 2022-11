Aspettando Natale - Laboratori di decorazioni natalizie

Orario non disponibile

Dal 19/11/2022 al 06/12/2022

Vi aspettiamo sabato 19 novembre p.v. alle ore 10.30 presso lo Spazio Arte e Cultura al pianterreno del municipio a Susegana (ex biblioteca) alla presentazione dei laboratori natalizi per adulti a cura di Mara De Stefani art-director e stylist, editrice ed autrice di libri: sotto la sua guida potrete dar vita a suggestive composizioni naturali che regaleranno un tocco elegante e raffinato ad ogni ambiente.

Alla presentazione verranno illustrati i contenuti dei laboratori per fornire le prime indicazioni sull'attività, l'elenco dei materiali naturali necessari (rami di pino, tralci di vite, rametti di agrifoglio ecc.) e le indicazioni per il loro reperimento. Poi sarà possibile partecipare al laboratorio in una delle seguenti date e orari:

sabato 26 novembre ore 9.00 - 12.00

giovedì 1 dicembre ore 15.00 - 18.00

martedì 6 dicembre ore 15.00 - 18.00

Attività su prenotazione; quota di partecipazione € 10,00

I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di un numero minimo di parecipanti.

Info e prenotazioni: biblioteca comunale tel. 0438 437470 e-mail biblioteca@comune.susegana.tv.it