Passeggiata tra storie, ponti romani, leggende del bosco e delle acque

Domenica 28 luglio, a conclusione della sagra di Sant’Anna, ArcheoSusegana propone un’escursione lungo le acque dove il Soligo che si getta nel Piave. L’appuntamento, promosso in collaborazione con SeDiciParole, è alle 8:30 presso la chiesa di Sant’Anna in località Mercatelli-Sant’Anna di Collalto, dove è in corso la tradizionale sagra. La partecipazione alla passeggiata è libera e gratuita. Lungo il percorso sono previsti momenti informativi di storia e racconti di leggende legate alla natura, al bosco e al Piave, con letture e declamazioni, fino alla visita ai Ponti Romani e alla grotta-ricovero utilizzata come presidio sanitario durante la Grande Guerra.



