Primo appuntamento della Rassegna teatrale dedicata ai più piccoli.

Vi aspettiamo giovedì 6 luglio p.v. presso piazza Martiri della Libertà - Susegana per lo spettacolo "In viaggio con Mary Poppins e Mago Merlino" della compagina "I Gotturni" di Villafranca (VR). Inizio ore 20.45. Ingresso libero.

Canzoni e fiabe per grandi e bambini.

In scena l’attrice Anna Paganini Bresaola con burattini e attori per coinvolgere il pubblico in un viaggio fantastico, tra avventure sogni, difficoltà prove, scherzi e risate. Al posto della consueta borsa, Mary Poppins viaggerà con un computer. Con il potente mezzo tecnologico aiuterà i bambini a risolvere piccoli e grandi problemi e a vivere con fantasia.

Compagno di viaggio il dispettoso Mago Merlino, un simpatico burlone che interverrà nello spettacolo con sortilegi e magie.

Regia di Claudio Messini.

Per informazioni: ufficio cultura 320 4335988