L'arte del sushi, corso di cucina giapponese con Yuri Kagawa

Nella cultura giapponese la preparazione del Sushi è una vera e propria arte che richiede anni di esperienza. Con Yuri ci avvicineremo a questa sapienza per capire come la varietà del piatto nasce dalla scelta dei ripieni e delle guarnizioni, dei condimenti e del modo in cui vengono combinati tra loro. Vedremo come, a parità di ingredienti, il loro diverso assemblamento genera effetti di gusto totalmente diversi. Impareremo a scegliere e trattare il riso nel modo corretto, a sfilettare il pesce, a selezionare le salse e infine a preparare i Futomaki, gli Hosomaki, gli Uramaki, i Sashimi e le deliziose palline di Nighiri.



SUSHI BASE

Giovedì 28 gennaio, in diretta Zoom dalle 19.30 alle 22,

con COOKiamo e la cuoca di Tokyo Yuri Kagawa!

