L'arte del sushi. a lezione di cucina con chef miki hiura

Un appuntamento dedicato al mondo del Sushi, guidato dalla cuoca di Tokyo Miki Hiura.



Impareremo a preparare Sashimi, Hosomaki, Uramaki, Temakive le deliziose palline di Nighiri.

Capiremo che tipo di riso utilizzare, come cuocerlo e trattarlo nel modo corretto, come usare lo stuoino Makisu per creare i rolls, quali salse abbinare, come lavorare il pesce per il Sushi e tagliarlo finemente per il Sashimi.



Nell’Arte del Sushi la varietà del piatto nasce dalla scelta di ripieni e guarnizioni, di condimenti e nel modo in cui vengono combinati. Ci sorprenderemo a scoprire come, a parità di ingredienti, il loro diverso assemblamento può dare vita a effetti di gusto totalmente diversi. Una lezione imperdibile per gli appassionati di cucina (e cultura) giapponese!