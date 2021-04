Il Sushi, una vera e propria arte che suscita sempre fascino soprattutto quando ci si cimenta in casa usando gli appositi strumenti come la stuoia in bambù (makisu) ed ingredienti adatti come l’alga Nori.



A COOKiamo, con la guida della nostra super cuoca di Tokyo Yuri Kagawa, abbiamo onorato la cucina giapponese con le più classiche ricette di sushi e anche con ricette meno tipiche e conosciute, indagando sempre più la raffinatezza di quest’arte. Oggi, per la prima volta nella nostra scuola, vi proponiamo una variante alternativa: il sushi vegetariano.



Per rispettare la vivacità dei nostri rolls tradizionali, sceglieremo dei ripieni colorati, giocando con i gusti ma soprattutto con gli accostamenti cromatici delle verdure. Capiremo il tipo di riso da utilizzare, come cuocerlo nel modo corretto, come lavorarlo con lo stuoino con una certa manualità, in modo da dare forma ai nostri rotolini vegetariani, come tagliare le verdure e quali salse abbinare.



Il sushi vegetariano è una preparazione leggera e e profumata, perfetta da offrire in occasione di una cena o di un buffet alternativo, che stupirà piacevolmente i vostri ospiti in un tripudio di colori e geometrie!

