Lo sviluppo del linguaggio da 0 a 3 anni

Strumenti e strategie per accompagnare e supportare i bambini nell'apprendimento del linguaggio da 0 a 3 anni.

La comunicazione prevede molte abilità che concorrono ad uno sviluppo armonico delle competenze cognitivo-linguistiche.

L’incontro sarà l’occasione per rendere consapevoli i genitori dello sviluppo tipico del bambino e poter essere in grado di intervenire con piccoli accorgimenti e strategie funzionali allo sviluppo del linguaggio, apprendimento innato che talvolta necessita di essere supportato con un po’ di attenzione in più.



Conducono l’incontro la dott.ssa Alessia Zambotto, logopedista e la dott.ssa Aurora Bonotto, logopedista