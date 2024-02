Swinging for Django @ Vettoretti

Tre musicisti per un concerto che è più di un semplice tributo a un chitarrista che ha fatto la storia: un’occasione per fare un viaggio tra aneddoti e racconti della vita di un uomo che ha inventato un nuovo stile musicale e un nuovo approccio alla chitarra: Django Reinhardt.



La musica di questo trio, grazie all’improvvisazione virtuosa di Lino Brotto e alla ritmica della chitarra di Andrea Boschetti e del contrabbasso di Filippo Tantino, accompagnata dai racconti sulla storia di Django, dà vita a uno spettacolo intenso in grado di coinvolgere sia gli appassionati del genere sia lo spettatore che conosce poco o nulla di jazz.



?? Oltre alla musica dal vivo, avrai l'opportunità di deliziare il tuo palato con le Specialità del giorno e i Taglieri di affettati e formaggi di alta qualità dell'Enoteca Vettoretti.



? Prenotazione consigliata! ? 0438 184 2173 mail: enotecavettoretti22@gmail.com