“Oggi non voglio più morire, voglio vivere!”, il nuovo libro di Mauro Tagliapietra al Centro della Famiglia

Un libro pieno di vita, sull’accompagnamento alla morte. Medico geriatra esperto in bioetica, Mauro Tagliapietra presenterà il suo nuovo libro fresco di stampa per Edizioni San Paolo “Oggi non voglio più morire, voglio vivere! Un medico geriatra accanto ai malati terminali. Esperienze e riflessioni” venerdì 3 febbraio alle ore 18 al Centro della Famiglia di Treviso, in via San Nicolò 60. A dialogare con l’autore ci saranno mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e firma della prefazione, il Direttore Generale dell’ULSS 2 Francesco Benazzi e Benedetta Verrini, editor di Edizioni San Paolo alla quale è affidata la moderazione dell’incontro.

Attraverso alcune riflessioni teoriche e molti racconti, aneddoti e storie reali, toccanti, vissute a casa con i malati terminali e le loro famiglie, “Oggi non voglio più morire, voglio vivere!” è una testimonianza di come l’accompagnamento palliativo possa essere considerato, per chi si trova in fine vita, la via della dignità. Tra le pagine dense di vita, dolore e speranza del libro di Tagliapietra si raccolgono storie di donne e uomini, di giovani, adulti e anziani, e delle loro famiglie. Si racconta, con delicatezza e profondità, di come stare accanto al malato nell’ultimo tratto della sua esistenza, essere presenti per alleviarne la sofferenza fisica e psichica e per dare ascolto ai suoi bisogni spirituali, accompagnarlo con umanità, sapendo che è l’unica risposta alle tentazioni eutanasiche che una certa cultura contemporanea porta con sé.

Il volume che verrà presentato al Centro della Famiglia – di cui don Francesco Pesce, Direttore dell’Istituto di Cultura e di Pastorale Familiare della Diocesi di Treviso, ha firmato la postfazione – nasce dalla lunga esperienza, umana e professionale, da medico palliativista dell’autore. Veneziano di nascita ma attivo nel trevigiano da oltre vent’anni, Mauro Tagliapietra è specializzato in geriatria e gerontologia, con un master in Bioetica e Formazione presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II all’Università Lateranense. Dal 1998 ha lavorato nell’Unità Operativa di Cure Domiciliari dell’Azienda ULLS 2 Marca Trevigiana, occupandosi in particolare di cure palliative in ambito domiciliare, curando sia l’aspetto clinico che organizzativo. Membro del Comitato di Bioetica dell’azienda ULSS 8 della Regione Veneto, attualmente è responsabile clinico dell’ospedale di comunità di Castelfranco Veneto.

L’incontro è organizzato in collaborazione con ULSS 2 Marca Trevigiana, Istituto Superiore di Scienze Religiose “Giovanni Paolo I”, Ufficio di pastorale della salute della Diocesi di Treviso, Libreria Paoline di Treviso ed Edizioni San Paolo.