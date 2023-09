Take Four Quartet omaggio a Wes Montgomery by Bortolomiol

Concert in Winery by Bortolomiol



Il Take Four Quartet nasce dalla profonda amicizia tra quattro navigati musicisti veneti: il pianista Luciano Buosi, il chitarrista Alberto Negroni, il bassista Stefano Olivato e il batterista Davide Ragazzoni, uniti dalla passione per il jazz nelle sue sfumature più disparate. Con questo progetto presenteranno un repertorio che si snoda tra grandi brani del jazz classico ma apre anche alla fusion, con sonorità elettroniche date dall’uso di moog e synth. Nell’anno che segna un secolo dalla nascita del grande Wes Montgomery, il quartetto propone anche un omaggio al grande chitarrista, con una l’inserimento in repertorio di una selezione di brani famosissimi che lo celebrano, come road song, four on six, in your own sweet way.







Line Up:



Luciano Buosi – Pianoforte, tastiere

Alberto Negroni – Chitarra

Stefano Olivato – Basso

Davide Ragazzoni – Batteria



INGRESSO LIBERO



e-mail parcodellafilandetta@bortolomiol.com