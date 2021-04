Talk d'artista / evento online / gli artisti della mostra "From a common past" si raccontano

Appuntamento online con i talk d'artista per scoprire le opere di FROM A COMMON PAST, la mostra che inaugura il 15 aprile e sarà visitabile virtualmente su www.bsidewar.org e presso la B#S Gallery di Treviso fino al 29 maggio.



Attraverso il loro lavoro, gli artisti internazionali hanno individuato e rielaborato le zone d'ombra che gli avvenimenti traumatici dell'olocausto e dei regimi totalitari continuano a proiettare sulla contemporaneità, agendo anche inconsciamente sulla memoria collettiva.

Nel ciclo di talk online racconteranno al pubblico le loro opere in mostra e le storie personali che li collegano alle tematiche dell'esposizione.



IL PROGRAMMA DEI TALK:



Venerdì 16 aprile - ore 18

interverranno MANCA BAJEC (Slovenia), MIRCEA CIUTU (Romania), JASON FILE (USA)



Partecipa al link: https://meet.google.com/twg-dama-ayz



Per maggiori info: magdalena.dokowska@iodeposito.org

www.bsidewar.org



I talk e la mostra "From a Common Past" sono parte del progetto culturale diffuso Art For Remembrance, guidato dall'associazione culturale IoDeposito e finanziato dal programma Europe For Citizens della Commissione Europea.



