Incontro online con i volontari di Mondo Libero dalla Droga.



Nell’Unione Europea la droga “provata” più di frequente è la cannabis (47,6 milioni di maschi e 30,9 milioni di femmine).



Si stima che nell’ultimo anno abbiano fatto uso di droghe 17,4 milioni (16,9 %) di giovani adulti (15-34 anni);



Fra le recenti evoluzioni sul mercato delle sostanze illecite in Europa, in ampia misura correlate alla globalizzazione e alle nuove tecnologie, figurano l’innovazione nella produzione e nei metodi di traffico degli stupefacenti nonché l’affermarsi di nuove rotte del narcotraffico e la crescita dei mercati online. Nello scenario mondiale l’Europa è un mercato importante per le droghe, alimentato sia dalla produzione interna sia dall’importazione illecita da altre regioni.



Oltre a fungere da punto di transito per alcuni stupefacenti diretti verso altri continenti, l’Europa è anche una regione in cui si producono cannabis e droghe sintetiche; la maggior parte della cannabis prodotta è destinata al consumo in territorio europeo, mentre le droghe sintetiche sono prodotte per il mercato europeo ed esportate in altre parti del mondo.



Nei 24 paesi che dispongono di dati, il numero complessivo di utenti presi in carico per la prima volta per problemi legati alla cannabis è aumentato del 45 % tra il 2009 e il 2019.

L’associazione di volontariato Mondo Libero dalla Droga da anni organizza attività di prevenzione e informazione al fine di poter raggiungere quanti più giovani prima che vengano raggiunti dalle sostanze stupefacenti. Infatti i volontari sanno bene che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard “L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione.”



Ecco perché non si fermano gli incontri online organizzati dai volontari ed il prossimo si terrà Mercoledì 5 Gennaio alle ore 20:30 attraverso la piattaforma ZOOM e s’intitola “Talk Show: Perché la Prevenzione è Importante?”



Per partecipare scrivere a mondoliberodalladrogaitalia@gmail.com .







Mondo Libero dalla Droga