I tamaryokucha: incontro coi contadini di Sonogi e degustazione

Durante questo incontro andremo alla scoperta di uno dei tè più pregiati del Giappone, un tè ancora molto raro, prodotto solo da pochi contadini del Kyushu, l’isola più meridionale dell’arcipelago nipponico: il Tamaryokucha.

Tamaryokucha ??? significa “tè verde prezioso” o “tè verde di giada”, ad indicare non solo il suo vivido colore, ma anche il suo pregio e il suo aroma ricco, fresco e umami. Questo tè viene brevemente “ombreggiato” prima della raccolta, ossia viene coperto con dei teli scuri per ridurre l’apporto di luce solare e permettere così alle foglie di produrre più aminoacidi responsabili della dolcezza e del ricercato sapore umami. Inoltre, a differenza di altri tè giapponesi più noti, come sencha o gyokuro, le foglie sono minute, verde smeraldo e dalla caratteristica forma leggermente arricciata.

A creare questo meraviglioso tè sono quattro esperti contadini, originari della cittadina di Higashi Sonogi, nella prefettura di Nagasaki, che hanno fondato la loro azienda nel 2018 e hanno preso il nome di “Forthees”. Durante il periodo Edo, Nagasaki era l’unico porto commerciale collegato con l’Occidente e la città di Higashi Sonogi si trovava in un punto cruciale e molto trafficato del Kyushu. Il tè di Nagasaki, portato in Europa attraverso la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, fu il primo tè giapponese ad essere esportato in Occidente. Gli eredi di questa tradizione storica sono questi quattro giovani coltivatori, alla continua ricerca di nuove possibilità per il tè, all’interno del mercato di una nuova era.

Avremo quindi l’occasione di conoscere anche la storia e l’origine del tè della regione di Sonogi, con particolare attenzione proprio al tamaryokucha, e di scoprire assieme ai contadini le varie fasi e tecniche di produzione di questa straordinaria bevanda, direttamente all’interno della fabbrica! Attraverso video girati tra le piantagioni, durante i giorni di raccolta e lavorazione delle foglie e un esclusivo tour virtuale live direttamente dal Giappone all’interno del loro nuovo stabilimento, ci immergeremo nel mondo dei loro tè.

Dopo aver esplorato la storia e la produzione del tè di Sonogi, avremo l’onore di imparare le tecniche di infusione e le caratteristiche aromatiche e organolettiche di ben quattro tamaryokucha diversi, ognuno prodotto con una singola cultivar dai quattro contadini di Forthees: Yoshitaka Oyama, Shinya Fukuda, Kosuke Nakayama e Kazuhiko Onoue. A guidarci sarà il grande Maestro Oyama in persona, che ci spiegherà passo passo come degustare e apprezzare al meglio questi tè.

Quali tè degusteremo?

Tamaryokucha Tsuyu

Tamaryokucha Sae

Tamaryokucha Oku

Tamaryokucha Yabu

Chi sono i Forthees?

Sono un gruppo di quattro coltivatori di tè (“For”- “Thees”), vincitori del primo premio nella “Categoria Tamaryokucha” alla National Tea Fair per ben due anni consecutivi. Non solo lavorano per continuare a mantenere alta la qualità del loro tè, ma si impegnano anche per trovare nuove possibilità e idee per lo sviluppo del settore. Al giorno d’oggi, infatti, la domanda di tè sta diminuendo di anno in anno, ma concentrandosi sulla produzione di nuovi matcha e una ampia gamma di tè coltivati in maniera naturale, senza l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi chimici e senza causare troppo stress alle piante, i Forthees sono riusciti a distinguersi tra gli amanti del tè verde e non solo. La missione di questi coltivatori di tè è quella di passare il testimone di questa antica e preziosa cultura alla prossima generazione di consumatori, raccogliendo le sfide che propone la situazione attuale, sviluppando nuove iniziative e preservando la tradizione, dando vita a tè unici e pregiati.

Quanto costa la degustazione e come funziona?

Giorno e ora: domenica 23 gennaio alle ore 10.00

Modalità: l’incontro si terrà sulla piattaforma Zoom e i quattro tè vi verranno spediti a casa (le spese di spedizione sono incluse nella quota di iscrizione all’evento).

I contadini di Forthees saranno in collegamento in diretta dal Giappone e saranno disponibili per rispondere alle vostre domande. Sarà presente anche un intermediario, la Sig.ra Renée Pompen di J-Port. Le lingue parlate durante l’evento saranno inglese e giapponese, con traduzione simultanea in italiano.

Durata: circa 2 ore

Costo: 75,00€ a persona (70,00€ per i soci Nipponbashi 2022) da pagare anticipatamente entro 24 ore dalla prenotazione, comprendenti la dispensa della lezione e 20 grammi di ogni tipologia di Tamaryokucha.

Penali di cancellazione:

– dal pagamento e fino alla spedizione dei tè: 0%

– dalla spedizione dei tè e fino a 48 ore prima della degustazione: 50%

– dalle 48 ore della degustazione: 100%