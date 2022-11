Tananai al Conè per presentare il suo primo album di inediti “Rave, eclissi”

L’instore tour di Tananai, dove presenterà in tutta Italia l’album “RAVE, ECLISSI”, parte sabato 26 novembre dal Centro commerciale Conè di Conegliano (TV).

Dalle h 17.00 l’artista incontrerà i fan e potrà autografare i cd; è un’occasione unica per tutti coloro che amano il cantante.

E’ uscito infatti venerdì 25 novembre “RAVE, ECLISSI”, il primo album di inediti di Tananai, disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei negozi di dischi, anche nelle edizioni speciali CD e LP autografati, LP bianco e LP lenticolare, bundle CD + t-shirt.

“RAVE, ECLISSI” è il primo album di Tananai, dopo l’EP “Piccoli Boati”, pubblicato nel 2020. Composto da 15 tracce, racchiude tutte le anime di Tananai: artista, produttore, cantautore, la sua parte più festaiola e i suoi lati più introspettivi, giovane uomo che convive con una società dai mille volti. È già attivo anche il sito web ufficiale del disco, aggiornato con tutte le news, contenuti esclusivi e piccoli spoiler di “RAVE, ECLISSI”: www.rave-eclissi.it

«“RAVE, ECLISSI” è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo. L’unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita».



Vi aspettiamo quindi SABATO 25 novembre alle ore 17.00 al centro commerciale Conè