Tango Y Cielo: a Treviso il 10° festival di tango argentino

Anche quest’anno torna un appuntamento imprescindibile dell’estate trevigiana: Tango Y Cielo, festival di tango argentino giunto alla sua decima edizione con un programma ricco di concerti, spettacoli, lezioni e masterclass a cura di Maestri e professionisti. Il festival è organizzato dall’Associazione Suoni di Marca in collaborazione con l’Associazione bolognese StreeTango, con la co-organizzazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso e Attività Produttive del Comune di Treviso e il patrocinio di Regione Veneto, Camera di Commercio, Comune di Treviso e Provincia di Treviso.

Quest’anno gli appuntamenti del Tango Y Cielo Festival si sviluppano durante tutto il weekend tra venerdì 22 e domenica 24 luglio e proprio tra le antiche mura della città di Treviso, all’interno del calendario di Suoni di Marca 2022, si inaugura la sua decima edizione. Per l’occasione è previsto l’allestimento apposito di una pista in legno da 400 m², mentre ad animare l’evento del 22 luglio la grande orchestra dei Bandonegro, il DJ specializzato in tango Sandro 051 e la Maestra Nicoletta Pregnolato come madrina della serata, ma le sorprese da svelare non sono ancora finite.

La milonga di sabato 23 è invece la Piazza dell’Università di Treviso, magnificamente allestita come “La Bolognese” dello StreeTango. Un appuntamento per ritrovarsi e incontrare chi il tango lo ha fondato, diffuso e continua a sostenerlo, ovvero i suoi Maestri. Dalle ore 20.00 musica a cura del Tango DJ Felisatti ed evento presenziato dalla Maestra Caterina Perre, madrina della serata. Gran finale per domenica 24 alle ore 19.00 nella Loggia dei Cavalieri, con la collaborazione di un grande tanguero, F5, e della Maestra e coreografa argentina Sabrina Concari, madrina della serata, che proporrà una tecnica uomo/donna. La serata è limitata a 100 iscritti.

Per ogni informazione e dettaglio, modalità di iscrizione e pagamento, si consiglia di visitare il sito: www.streetango.it

Prezzario per partecipare alle danze:

venerdì 22 luglio, pacchetto 3 milonghe = € 27 (9€/milonga)

venerdì 22 luglio, pacchetto 2 milonghe a scelta = € 23

sabato 23 luglio, iscrizione = € 13

domenica 24 luglio, tecnica uomo/donna con la Maestra argentina Sabrina Concari = € 15 (da saldare in loco 10 minuti prima la lezione delle ore 19.00)

Non c’è Suoni di Marca senza la serata dedicata al tango argentino, appuntamento stabile in un calendario che anche quest’anno si sta arricchendo di settimana in settimana. Oltre all’evento del 22 luglio, sono già stati annunciati i concerti di molti altri artisti italiani e internazionali, come Savana Funk + Batisto Coco (16 luglio), Sud Sound System (17 luglio) Motta (20 luglio), The Zen Circus (25 luglio), Michele Bravi (26 luglio), Grupo Compay Segundo (28 luglio) e Bandabardò & Cisco (29 luglio).

Un grande ritorno alla formula classica della kermesse trevigiana che da quest’anno chiede un piccolo aiuto al suo pubblico, 1€ di contributo responsabile per supportare simbolicamente uno dei festival italiani più lunghi e longevi di sempre e che da sempre propone il giusto intrattenimento per i cittadini di tutte le età. Gli ospiti da annunciare sono ancora molti per una rassegna che comprende non solo l’area concerti, ricca in questa edizione 2022 di due palchi (Palco San Marco e Palco Caccianiga), ma anche percorso del gusto, mostra-mercato, aree relax e di babysitting. Il tutto, ovviamente, nel rispetto delle normative del Protocollo Sanitario Covid-19 e delle Linee guida delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative.