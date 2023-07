A Tarzo il concerto de La Piccola Orchestra Veneta e i suoi Solisti

Indirizzo non disponibile

La Piccola Orchestra Veneta e i suoi Solisti, diretti dal maestro Giancarlo Nadai, saranno i protagonisti del concerto in programma domenica 23 luglio nella chiesa di San Martino a Fratta di Tarzo, alle ore 17, quarto appuntamento in calendario della rassegna “Musica d’estate in arte e bellezza. Dodici concerti nelle chiese del territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità UNESCO”.

Il ciclo è promosso dall'Istituto Diocesano Beato Toniolo. Le vie dei Santi insieme all’Associazione musicale Toti Dal Monte e alla Piccola Orchestra Veneta, con l’apporto dell’Associazione Amici della Musica di Valdobbiadene. La manifestazione si colloca nel quadro delle proposte per la Città Veneta della Cultura 2023 “Musica per il paesaggio, Musica nel paesaggio”, con dodici concerti dal 2 luglio al 17 settembre in altrettante chiese tra le più belle e suggestive del patrimonio religioso delle diocesi di Vittorio Veneto e di Padova.

In questo panorama si inserisce a pieno titolo il complesso dell’antica chiesa di San Martino a Fratta, nella quale risaltano i preziosi affreschi dei Santi, il pregevole paliotto dalle originalissime infiorescenze, di recente restaurato, unico nel suo genere nella diocesi vittoriese, e l’altare ligneo degli intagliatori cenedesi Ghirlanduzzi. Ad essa è dedicato uno dei filmati brevi della collana video “Luoghi del Sacro in terra UNESCO” realizzata di recente, con successo e gradimento di pubblico, grazie all’impegno di Istituto Beato Toniolo, Diocesi di Vittorio Veneto e testata giornalista Qdpnews.it, oggi media partner della rassegna, con il decisivo sostegno di Banca Prealpi San Biagio.

L’evento del 23 luglio si avvale del patrocinio del Comune di Tarzo e viene realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Tarzo e la rete Vite Illustri Pieve di Soligo - VIP, in questo 2023 che ricorda i 130 anni dalla nascita della grande cantante lirica Toti Dal Monte, vissuta nella villa di Barbisano e sepolta nel cimitero della città pievigina.

L’ingresso al concerto di Fratta di Tarzo è libero, senza necessità di prenotazione, e prevede all’inizio la breve illustrazione degli elementi importanti dell’edificio sacro da parte di uno degli esperti d’arte IBT. Il 23 luglio saranno eseguite musiche di Antonio Vivaldi, Solisti al violino Andrea Bet, al flauto Lorenzo Stevanato, soprano Loredana Zanchetta.