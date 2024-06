Tarzo CoolTura - II edizione

Si conferma quest’anno per la seconda edizione “Tarzo CoolTura”, la rassegna di eventi proposti dal Comune di Tarzo con la curatela dell’associazione La Chiave di Sophia. Si parte mercoledì 12 giugno alle 21 ad Arfanta con uno spettacolo dedicato alle “Lezioni americane” di Calvino e si chiude domenica 20 ottobre – in occasione della Giornata delle ville venete – alle 15.30 con una passeggiata letteraria tra le ville, passando per concerti all’alba e spettacoli per bambini per creare un calendario eterogeneo e capace di incontrare gli interessi di un pubblico variegato. A fare da sfondo i piccoli borghi come Arfanta e Nogarolo e i luoghi del territorio da valorizzare.

Significativo in questa seconda edizione lo spazio dedicato al teatro. L’appuntamento per gli adulti sarà mercoledì 12 giugno alle 21 ad Arfanta con la messa in scena delle “Lezioni americane” di Italo Calvino. Sul palco la compagnia Mimesi con gli attori Fabio Dalla Zuanna e Anna Branciforti, la violinista Assuera De Vido e l’arpista Giada Dal Cin; al commento Elena Casagrande de La Chiave di Sophia porterà in luce le riflessioni dello scrittore sulla leggerezza, la rapidità, l’esattezza, la velocità e la molteplicità nei riguardi del nuovo millennio, compendio sintetico e non banale di ciò che poi si è effettivamente verificato. Ben quattro gli appuntamenti teatrali per bambini e bambine: martedì 25 giugno alle 21 alla Biblioteca Comunale di Tarzo ci saranno i burattini del Circo Tre Dita (con Alberto De Bastiani, Pierpaolo Di Giusto e Paolo Rech); mercoledì 31 luglio, sempre alle 21 ma alla Pro Loco di Corbanese, lo spettacolo Dolcesalato del Circo Carpa Diem, storia dei buffi, teneri e surreali Tullio e Vroni e delle loro avventure; a seguire martedì 27 agosto alle 21 al Parco Broli saranno protagonisti Creme & Brulè, una compagnia italiana di teatro di strada che utilizza il linguaggio comune del clown; infine domenica 22 settembre alle 16 lo spettacolo dedicato ad Alice nel paese delle meraviglie a cura del Centro Teatrale Da Ponte in piazza Nogarolo.

Torna a grande richiesta l’appuntamento con la musica dal vivo all’alba: domenica 14 luglio al Parco Va' dee Femene a Colmaggiore andrà in scena il Cuarteto Remedio (David Soto Chero, Laura Vigilante, Alberto Zuanon e Sergio Marchesini) alle 6.30 nel suggestivo scenario del lago di Santa Maria. Cuarteto Remedio propone una selezione di brani tradizionali e moderni che attraversa l’America Meridionale, dall'Argentina fino al Cile passando per Perù e Messico, esplorando diversi generi musicali: Vals Criollo, Zamba, Milonga, Tonada Venezolana, Rumba, Porro Colombiano, Cumbia, Chamamè.

Due infine le passeggiate letterarie: martedì 6 agosto alle 20.30 l’attore Fabio Dalla Zuanna e la violinista Gaia Virgilio accompagneranno il pubblico in un viaggio letterario tra parole e suggestione di Baudelaire, circondati dalle bellezze in chiave notturna del territorio di Tarzo (ritrovo e partenza da piazza IV Novembre); gran chiusura domenica 20 ottobre alle 15.30 in occasione della Giornata delle Ville Venete 2024, un viaggio alla scoperta delle Ville di Tarzo, dal municipio ex Villa Lucia Lucchese, Villa Tandura-Mondini e Villa Grimani-Mondini (ristorante ai Pini), con Fabio Dalla Zuanna e il chitarrista Mauro Serafin.

Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria su Eventbrite (Comune di Tarzo) o a info@lachiavedisophia.com

“Con queste iniziative vogliamo dimostrare che Tarzo ha molto da offrire, tanto ai suoi cittadini e cittadine quanto a chi non conosce le nostre zone, costellate di piccoli gioielli naturalistici” commenta l’assessora alla cultura del Comune di Tarzo, Michela Cesca. “Ci auguriamo di rinnovare il riscontro più che positivo registrato con la prima edizione grazie alla sensibilità e competenza dell’associazione La Chiave di Sophia, che ha saputo regalarci iniziative di grande qualità”.