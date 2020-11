Tarzo e la Via dei Murales: escursione tra arte, tradizioni popolari e natura

Intraprenderemo un cammino affascinante tra arte, tradizioni popolari e natura. Ci addentreremo tra le pittoresche stradine di Tarzo, Fratta e Colmaggiore, scoprendo le storie di vita quotidiana del passato grazie ai famosi murales dipinti nel corso degli anni da diversi artisti veneti. Queste opere raccontano, con un linguaggio semplice e diretto, le tradizioni popolari, la storia e il folclore locale in un percorso davvero affascinante. Sfioreremo le acque tranquille dei Laghi di Revine per poi risalire il Monte Comun. Per gli amanti dell’arte, della natura e della cultura popolare, Tarzo e le sue dolci colline tra cui si scorgono gli specchi d’acqua azzurri di due bei laghi, sono una meta perfetta.



RITROVO: presso il parcheggio del cimitero in via Roma, Tarzo (TV).



DURATA: 4 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 13 per gli adulti. € 8 per i bambini e i ragazzi dagli 8 fino ai 14 anni. Fino ai 7 anni gratis. Adatta a partecipanti dagli 8 anni in su abituati a camminare.



LUNGHEZZA: 8 km

DIFFICOLTÀ: medio-facile

DISLIVELLO: 350 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

Abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarponi da trekking (importante avere una suola ben solcata in quanto in autunno e in inverno una parte del sentiero presenta dei tratti fangosi), almeno 1 lt di acqua a persona, snack, bastoncini da trekking se pratici all’uso, mascherina, guanti, gel disinfettante.



COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/38YKCyT

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/tarzo-e-la-via-dei-murales-tra-arte-tradizioni-popolari-e-natura/



IMPORTANTE

Al fine di garantire lo svolgimento dell’attività in massima sicurezza per partecipare all’escursione è necessario aver preso visione e accettato il Regolamento Covid 19 consultabile qui: https://bit.ly/2AK6v63. Il partecipante riceverà il regolamento al momento della conferma di prenotazione, dovrà stamparlo, portarlo con sé al ritrovo dell’escursione e firmarlo in presenza unitamente ad una penna personale. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti dei dispositivi di protezione individuali.

Ringraziamo fin da ora per la collaborazione.



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.