A tavola dal sommelier - I nostri vini abbinati al cioccolato

Un viaggio enogastronomico tra il mondo Tenuta San Giorgio e le specialità provenienti da aziende del territorio.



Obiettivo della serata è sorprenderti con un abbinamento davvero speciale: vino e cioccolato!



Il vino può essere un ottimo compagno da fine pasto e, perché no, da meditazione. E quale miglior scelta di un’ottima pralina per accompagnare questi momenti?

Scoprilo insieme a Tenuta San Giorgio e ad una sommelier del cioccolato, che ti introdurrà al mondo del cacao con un breve approfondimento, mentre il sommelier Marco ti esporrà i vini e la forza degli abbinamenti.



Approfitta di questa occasione unica per entrare nella tematica del food-pairing e avvicinarti al mondo della somellerie.



Potrai acquistare il biglietto sul sito di Tenuta San Giorgio alla pagina Esperienze, oppure prenotarti chiamando il 351 6773787 (Marco) o scrivendo un'email a eventi@tenutasangiorgio.com



Ricorda che l’accesso è consentito previa prenotazione; il rimborso del biglietto è garantito se la disdetta volontaria è effettuata entro 72 ore dall’inizio dell’evento.