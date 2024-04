A tavola dal sommelier - I nostri vini abbinati ai formaggi della Latteria Perenzin

Un viaggio enogastronomico tra il mondo Tenuta San Giorgio e le specialità provenienti da aziende del territorio.



In questa serata lo staff della Tenuta ti stupirà con un abbinamento che non stanca mai: vini e formaggi! Una collaborazione unica con Latteria Perenzin e i suoi gustosi prodotti, in accostamenti ai vini Tenuta San Giorgio studiati appositamente per te dal sommelier Marco.



In degustazione:

- Insula Manzoni Bianco 2021

- Enigma Merlot 2022

- Reposum Raboso Passito 2016

- Bizzarro Manzoni Moscato Spumante



Approfitta di questa occasione unica per approfondire la tematica del food-pairing e avvicinarti al mondo della somellerie.



Ricorda: l’accesso è consentito previa prenotazione tramite acquisto biglietto alla pagina "Esperienze" del sito Tenuta San Giorgio; oppure chiamando il 351 6773787 (Marco).