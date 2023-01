Ares Tavolazzi, Bruno Cesselli & Luca Colussi trio in Fondazione Benetton

VENERDI' 3 FEBBRAIO , ore 20.45

Auditorium della Fondazione Benetton, Via Cornarotta n°7 - Treviso

???? ?????????, ????? ???????? & ???? ??????? ????

???? ????????? ????????????

????? ???????? ??????????

???? ??????? ????????

Affiatamento, conoscenza della tradizione, ma anche ricerca e interplay caratterizzano questo trio d’eccezione, che spazia in un repertorio di composizioni originali, senza tralasciare alcuni standards della tradizione americana riveduti e riarrangiati per la particolare formazione.

Bruno Cesselli, pianista, compositore e arrangiatore, sulla scena da oltre quarant’anni, ha all’attivo decine di collaborazioni con prestigiosi musicisti italiani e internazionali. Fu negli anni ’80, nel corso della sua presenza nel gruppo d’avanguardia Area, che iniziò la collaborazione con Ares Tavolazzi, storico contrabbassista del jazz italiano ed europeo, in grado di spaziare dal rock progressivo al jazz, affiancando musicisti del calibro di Enrico Rava, Stefano Bollani, Paolo Conte. Completa il trio Luca Colussi, vincitore del premio Luca Flores a Barga Jazz nel 2010, batterista particolarmente impegnato nell’attività di sideman, ruolo che l’ha visto coinvolto in oltre ottanta pubblicazioni al fianco di rinomati jazzisti italiani e internazionali.

--

????????: 16 €

??????????:

Mezzoforte cd, Via Pascoli n°11 - Treviso

Posti limitati

?? ?????????: De Polo Gioielli

--

????:

www.trevisosuonajazz.it

info@trevisosuonajazz.it

+39 349 5758756

Condividi e usa l'hashtag #trevisosuonajazzfestival