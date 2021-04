Marcia individuale "Tè del sorriso" per i bambini de La Nostra Famiglia

Il "Tè del sorriso" è la nuova iniziativa nata dalla creatività e dall’entusiasmo degli alpini di Conegliano pensata per il 1 maggio 2021. Anche quest’anno la tradizionale Marcia di Primavera – Marcia del sorriso destinata ai bambini dell’Associazione “La Nostra Famiglia” giunta alla 46° edizione non si potrà tenere a causa dell’attuale emergenza sanitaria. La manifestazione, organizzata dagli alpini del Gruppo Città insieme agli altri gruppi del territorio, è un appuntamento fisso atteso da molti, ma che l’attuale pandemia rischia di far sparire.

Gli alpini non si sono persi d’animo e in collaborazione con l’Associazione La Nostra Famiglia intendono ricordare questo appuntamento ed invitano i desiderosi a fare una passeggiata individuale, familiare sulle colline di Costa di Conegliano. Presso il parcheggio della sede de La Nostra Famiglia verrà allestito un gazebo che dalle 9 alle 17.30 di sabato 1 maggio offrirà il tè a quanti passeggiano. Ognuno è libero di decidere quando partire, quando arrivare e il tipo di percorso scegliendo tra le molteplici opportunità della zona. Il tutto si svolge all’aperto, senza assembramenti e nel rispetto delle norme anticontagio.

Questa iniziativa mette in evidenza il legame storico che unisce gli alpini ai bambini e ragazzi che frequentano il Presidio di riabilitazione, diventa inoltre una occasione di sensibilizzazione sui temi legati alla disabilità. L’attuale emergenza affatica tutti, ma, in particolare, i bambini che necessitano di terapie sono ancora più in difficoltà, perché se non supportati e sostenuti rischiano di perdere quanto già fatto. Il sostegno non è solo fisico ma anche psicologico e cognitivo con uno sguardo rivolto alle famiglie che spesso, anche loro, si trovano in difficoltà nella gestione dei figli oppure vedono vanificare i progressi ottenuti.

Gli alpini hanno ben compreso questa emergenza, non a caso sono l’anima del Tè del sorriso. Gente che sa costruire legami profondi con le iniziative in cui crede, che vi impegna uomini, idee, una rete di relazioni forti nel territorio Lo stile che li caratterizza è quello di fare cose grandi in modo semplice e con una volontà tenace e carica di umanità.